La Segura festejó los cinco meses de su hijo Lucca con una emotiva fotografía

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La reconocida creadora de contenido La Segura celebró los cinco meses de su hijo Lucca, pocos días después de que el menor superara una crisis de salud que preocupó a sus seguidores.

¿Cómo fue la celebración de cinco meses de Lucca, el hijo de La Segura?

El pasado viernes 12 de septiembre La Segura enterneció las redes sociales con una emotiva publicación con la que celebró los cinco meses de vida de su pequeño hijo Lucca, producto de su relación con el chef uruguayo Ignacio Baladán.

La celebración se llevó a cabo con éxito luego de pasar varios días en completa preocupación por una recaída de salud que tuvo el menor y a la que finalmente no le encontraron explicación, pues incluso La Segura llegó a sospechar de un “mal de ojo” por parte de un tercero hacia su hijo.

Ahora bien, con Lucca completamente recuperado, la influenciadora compartió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, una tierna instantánea en la que aparece su bebé recién salido de la ‘ducha’.

Junto a la fotografía, La Segura compartió un emotivo mensaje en el expresó lo mucho que amaba a su hijo y lo feliz que se sentía desde que supo de su existencia.

“Felices 5 meses amor de mi vida. Gracias por llegar a este mundo, por llenarnos de tantas alegrías, pero sobre todo de tanto amor. Te amo infinito mi tachetes mío, mío, mío”.

¿Qué le pasó a Lucca, el bebé de La Segura e ignacio Baladán?

La celebración de los cinco meses de Lucca, el hijo de La Segura e Ignacio Baladán, llegó poco después de que la influenciadora le revelara a sus seguidores que su bebé se encontraba enfermo y no sabía por qué.

En aquel momento expresó que el menor venía experimentando signos de gripe, pero que de un momento se mejoró. Así mismo reveló que a los pocos días, volvió a presentar malestar, pero esta vez diferentes, a tal punto de ocasionarle un llanto constante.

Sin embargo, pese a no haber recibido atención médica, el menor volvió a mostrar mejoría y actualmente se encuentra bien de salud.

