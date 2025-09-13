Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marlon Solórzano respondió a fan que cuestionó su orientación: esto dijo

Marlon Solórzano sorprendió a sus seguidores al responder sin rodeos a un fan que puso en duda su orientación.

Marlon Solórzano, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sorprendió a sus seguidores al responder sin rodeos a un internauta que puso en duda su orientación, pese a que actualmente el influenciador se encuentra en una relación sentimental con Yana Karpova.

¿Qué dijo Marlon Solórzano sobre su orientación?

El creador de contenido digital Marlon Solórzano aprovechó un momento libre de su apretada agenda para realizar una dinámica de preguntas y respuestas con el fin de resolver algunas dudas de sus seguidores. Sin embargo, no todas las interrogantes fueron agradables.

Uno de los internautas aprovechó la oportunidad para preguntarle al exparticipante de La casa de los famosos Colombia cuándo saldría del “closet”, termino que se usa coloquialmente para las personas que gustan del mismo género y aún no lo revelan públicamente.

Ante la pregunta Marlon Solórzano no dudó en responder que, aunque era consciente de que muchos hombres estarían ilusionados con que él guste del mismo género esto no pasaría ya que le “encantan las mujeres.

“Yo sé que esa es la fantasía de más de uno, pero lastimosamente no se las voy a poder cumplir, a mí me encantan las mujeres y muchísimo”

Así mismo sacó a relucir su actual relación con la influenciadora rusa Yana Karpova, con quien inició su noviazgo poco después de que La casa de los famosos Colombia llegó a su fin.

“En este momento en específico, una rubia rusa mamas*ta”

De esta manera, Marlon Solórzano no solo despejó los rumores sobre su orientación, sino que también reafirmó lo enamorado que está de Yana Karpova.

¿Quién es Yana Karpova, actual novia de Marlon Solórzano?

Yana Karpova, conocida en el mundo digital como La Rusayana, es una influenciadora y creadora de contenido de 27 años nacida en Moscú, Rusia. Además de destacar en redes sociales, también es modelo y cantante de reguetón.

En una entrevista, Yana reveló que decidió instalarse en Colombia para perseguir su sueño de convertirse en artista. Su nombre también ha dado de qué hablar por su relación pasada con el cantante Cris Valencia, la cual terminó antes de iniciar su romance con Marlon Solórzano.

