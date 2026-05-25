¡Martin Garrix llega a Medellín! El reconocido DJ incluyó a Colombia en su más reciente gira mundial

Uno de los DJs más importantes de la escena EDM en el mundo se presentará en la capital antioqueña para llevarle una noche inolvidable a todos los seguidores del género.

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¿Quién es Marin Garrix y por qué es tan reconocido?

Martijn Garritsen, más conocido como Martin Garrix, es un DJ y productor de música electrónica nacido en Países Bajos considerado uno de los más importantes del EDM (Electronic Dance Music).

La carrera de Martin inició cuando se hizo mundialmente conocido en 2013 gracias a su canción “Animals”, un éxito que revolucionó la música electrónica y la vida de Martin cuando tenía apenas 17 años. En 2026, a sus 13 años de trayectoria, Martin Garrix ha logrado tener múltiples reconocimientos.

Martin Garrix es uno de los DJs y productores más reconocidos del mundo (Foto de

Entre ellos se encuentran: Encabezar festivales de talla mundial como el Tomorrowland y Coachella; colaborar con artistas importantes como Dua Lipa, Usher, Bebe Rexha, Khalid, Macklemore, entre otros; y ser nombrado varias veces como el mejor DJ del mundo por DJ Mag.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Martin Garrix en Medellín?

El concierto de Martin Garrix en Medellín se llevará a cabo el 05 de diciembre del 2026, como parte de su “Garrix Americas Tour”, en un nuevo escenario que estrenará próximamente la ciudad: el Daviarena (Arena Primavera).

Se espera que, en su concierto en la ciudad de la eterna primavera, Martin Garrix fusione varias de sus canciones más reconocidas, entre las que se encuentran “Scared To Be Lonely”, “In The Name Of Love”, “High On Life”, “Summer Days” entre otras.

Los conciertos de Martin Garrix son, en su mayoría, experiencias inmersivas de música electrónica caracterizadas por una gran producción de sonido, luces, escenarios, etc. El DJ utiliza efectos visuales en pantallas gigantes para ambientar su show y que los asistentes puedan disfrutar de sus mezclas.

Los shows de Martin Garrix siempre vienen acompañados de efectos visuales y experiencias inmersivas (Foto de Freepik)

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¿Qué otras ciudades hacen parte de la gira “Garrix Americas Tour”?

Bogotá también hace parte de la gira de Martin Garrix. El concierto en la capital colombiana será el próximo 4 de diciembre en el Movistar Arena. Además, tendrá presentaciones en algunas otras ciudades de sudamérica como Ciudad de México, Ciudad de Guatemala, San José, Cuenca, entre otras.