Martín Elías Jr reveló por qué no opina sobre la polémica de Dayana Jaimes y Lily Díaz

El cantante Martín Elías Jr, hijo del artista Martín Elías y Caya Varón, se sinceró sobre qué opina a cerca de las polémicas que protagoniza Dayana Jaimes.

¿Qué opina Martín Elías Jr sobre Dayana Jaimes?

Debido a la polémica que está protagonizando Dayana Jaimes con Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz, tras una supuesta infidelidad en la que Dayana se habría involucrado con el exesposo de Lily, Evelio Escorcia, revivieron declaraciones de Martín Elías al respecto.

Hace algunas semanas, Martín Elías fue interrogado en entrevista con VICSARI qué opinaba sobre los escándalos que envuelven a Dayana Jaimes, a lo que él señaló que prefería no opinar sobre dichos temas.

"Jamás opinaré porque es la mamá de mi hermana y no quiero verme jamás involucrado en eso, la respeto mucho, ella sabe lo que hace, ella es una mujer madura, y lo que ella decida hacer o no la respeto", expresó.

Señaló que si él llega a salir a atacarla o a opinar sobre situaciones que la rodean le parecería mal de su parte, pues considera que no es correcto cuando son temas que no le competen a él.

¿Cómo es la relación de Martín Elías Jr con Dayana Jaimes?

El artista también confesó que le gusta sostener una sana relación con Dayana Jaimes para así tener una buena relación con su hermana Paula Elena.

El joven detalló que todo lo hace para que no hayan pleito entre él y su hermana, a quien quiere bastante.

Asimismo, fue interrogado sobre cómo es la relación de Dayana Jaimes con Caya Varón a lo que él indicó que cree que tiene una relación basada en el respeto, pues ambas saben que fueron muy importantes en la vida de Martín Elías.

Ver desde el minuto 37:

Por ahora, Dayana Jaimes y Lily Díaz no se han pronunciado más sobre su polémica situación, pues dicha controversia habría escalado a instancias legales, luego de que la viuda de Martín Elías decidira emprender acciones bajo la ley contra Lily Díaz, quien ha tenido el apoyo público de su exesposo y su mamá Betsy Liliana.