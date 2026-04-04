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Martín Elías Jr. recordó la promesa de su padre a pocos días del aniversario de su muerte: "se me arruga el corazón"

Martín Elías Jr. hijo de Martín Elías, abrió su corazón y conmovió en redes al recordar a su padre con emotivo video de cuando estaba en vida.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Velorio de Martín Elías.
Martín Elías Jr. recordó a su padre a pocos días del aniversario por su muerte. Foto | STR.

A pocos días de cumplirse 9 años de aquel trágico accidentes que cobró la vida del cantante Martín Elías, recientemente su hijo compartió un desgarrador mensaje con con el que recordó uno de los momentos más dolorosos de su vida: la muerte de su padre.

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¿Cómo recordó Martín Elías Jr. a su fallecido padre Martín Elías?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el joven artista ha construido una enorme comunidad de millones de seguidores, conmovió con sentidas palabras lamentando que el destino le haya arrebatado a quien fue su gran ejemplo y su compañero incondicional cuando apenas empezaba a descubrir la vida.

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"Hoy no tenía pensado subir nada papá pero @camilonoriegapro me envió este video y se me arrugó el corazón , un viernes santo te fuiste y no olvidaré que lo que más me causaba llanto era ver a Paula tan bebé y sin saber que no te podría ver mas", escribió.

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En el mensaje, el hijo del artista vallenato, habló de lo difícil que fue hacerse la idea de que nunca más podría volver abrazarlo a pesar de que día anteriores a su muerte habían hecho la promesa de vivir muy cerca para poder tener más tiempo juntos

Velorio de Martín Elías.
Hijo de Martín Elías recordó su fallecimiento. Foto | AFP.

¿Qué dijo Martín Elías Jr. al recordar la muerte de su padre?

Así mismo, Martín Elías Jr, mencionó en sus palabras cómo se ha vuelto común hablar de su padre y recordar el gran ser humano que fue en vida, sin embargo, confesó que en realidad son pocos los momentos en los que puede abrir su corazón, pues la vida lo ha llevado a hacerse el fuerte y el maduro, aunque a veces no lo sienta así.

"Pero de verdad hoy acá en la soledad de mi cuarto y viendo videos tuyos te digo que cada día te extraño más y daría todo por qué volvieras a estar conmigo. Te amaré así pasen 1000 años papá Elías", agregó.

¿En qué año murió Martín Elías Jr.?

Cabe señalar que, el intérprete vallenato Martín Elías murió el 14 de abril de 2017, su fallecimiento ocurrió a causa de un accidente de tránsito en la carretera entre San Onofre y Cartagena, en Colombia. El artista sufrió graves golpes, especialmente en la cabeza, lo que le provocó la muerte poco después del siniestro.

Velorio de Martín Elías.
Martín Elías Jr. compartió desgarrador mensaje sobre su fallecido padre. Foto | Foto AFP.

Hoy en día, su hijo es una de las grandes promesas del género, con 18 años se ha encargado de honrar su legado y continuar con la dinastía con su talento y su música.

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