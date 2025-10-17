Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marlon Solórzano fue condecorado por el Congreso de la República, así lo presumió

Marlon Solórzano presumió en redes sociales el discurso que dio tras recibir este importante reconocimiento de parte del Congreso Nacional.

Marlon Solórzano en La casa de los famosos Colombia 2025.
Marlon Solórzano presumió importante reconocimiento . Foto | Canal RCN.

Marlon Solórzano, uno de los recordados exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2025, recientemente llamó la atención en redes sociales tras compartir con sus seguidores que fue condecorado por el Congreso de la República.

¿Por qué Marlon Solórzano fue condecorado por el congreso de la república?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el creador de contenido ostenta una enorme comunidad de internautas, presumió el momento en el que dio su discurso tras recibir un importante reconocimiento en el Congreso Nacional en el que expresó su gratitud a todos aquellos que han confiado en su proceso.

"A mis padres, que siempre han creído en mí, y a todas las personas que de una u otra forma me han apoyado y han creído en este proceso, quiero también agradecer a la facultad de derechos humanos y al claustro internacional de derechos humanos", fueron las primeras palabra del antioqueño.

Allí, Solórzano también agradeció a la Dirección Internacional de líderes de Latinoamérica, a la Cámara Nacional de la Mujer, al Salón de la fama de México, a 'Tati', y cada una de las personas que han creído en sus metas de vida.

Marlon Solórzano en La casa de los famosos Colombia 2025.
La razón por la que Marlon Solórzano recibió un reconocimiento en el Congreso Nacional. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue el reconocimiento que recibió Marlon Solórzano?

Aunque el exparticipante de la segunda temporada del reality de convivencia no especificó ni dio mayores detalles del reconocimiento, si se mostró orgulloso de todo lo que ha logrado y de su aporte a la sociedad.

Así mismo, no perdió la oportunidad para enviar un mensaje felicitando a las demás personas que, como él, también fueron condecoradas, pues seguramente fueron en el pasado unos niños soñadores y que hoy son testigos de cómo su esfuerzo ha dado frutos.

Marlon Solórzano en La casa de los famosos Colombia 2025.
Marlon Solórzano fue condecorado en el Congreso de la República. Foto | Canal RCN.

"Recibo este reconocimiento con mucha gratitud y mucho orgullo en mi corazón, gracias al congreso de la república, y a todos los jóvenes que me inspiran día a día", señaló el modelo.

Finalmente, hizo énfasis en su deseo de poder seguir inspirando a todos aquellos que ven en él un ejemplo para que puedan superar las dificultades que se presentan en el camino.

"Por medio del deporte aprendí que los límites solo existen aquí", concluyó Marlon mientras con su mano señaló su cabeza, como una muestra de que todo puede ser posible siempre y cuando cada persona se mentalice en que todo lo que se proponga se puede alcanzar.

