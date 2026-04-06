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Marilyn Patiño rompió el silencio sobre Alejandro Estrada tras salir de La casa de los famosos

Marilyn Patiño, quien se convirtió en la nueva eliminada de La casa de los famosos Colombia, no se guardó respecto al juego de Alejandro Estrada.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Marilyn Patiño y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Marilyn Patiño de Alejandro Estrada tras salir de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

En un nuevo domingo de eliminación, Marilyn Patiño se convirtió en la siguiente eliminada de La casa de los famosos Colombia, decisión que tomó el público y que, como era de esperarse, ha generado una ola de reacciones por parte de los seguidores del programa.

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¿Cuáles fueron las primeras declaraciones de Marilyn Patiño tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Tras conocer el veredicto de Colombia, Carla Giraldono perdió la oportunidad para abordar a la exparticipante y hacerle varias preguntas relacionadas con su paso por el reality y, por su puesto, por Alejandro Estrada, uno de los participantes que se ha mostrado bastante fuerte en las votaciones.

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Luego de bromear al cantarle "Marilyn, Marilyn, tú si te sales de placa", la presentadora procedió a preguntarle por el juego de Alejandro y si le gustó o no su manera de jugar al interior de la casa.

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"No me gustó, porque afuera se ve super diferente, el hombre super educado, pacífico, y adentro tiene una estrategia de juego super chiquitica por debajo, habla pasito que igual te escuchan, no tienes que gritar, pero después está gritando al otro lado", fueron las palabras de la reciente eliminada.

Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia.
Marilyn Patiño dio sus primeras declaraciones tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Marilyn Patiño sobre Alejandro Estrada tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia?

La siguiente "b0mbita" que lanzó Carla, fue preguntarle a Marilyn si era cierto que estaba enferma, situación que la misma actriz confirmó que sí, pues, según lo comentó, tuvo fiebre y tenía una alergia en todo el cuerpo.

Finalmente, Giraldo, fiel a su estilo, le preguntó si engañó a todos llevando a Renzo al programa, a lo cual la exparticipante respondió que no, pues en realidad se estaban conociendo y la relación no funcionó, "no dio mas, no llegó a más, no avanzó, yo que culpa tengo", señaló.

Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia.
Marilyn Patiño rompió el silencio tras salir de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, Marilyn quien fue resucitada por el público una semana atrás, se despidió para siempre de la competencia con un porcentaje del 2,76%, un resultado que refleja de alguna manera descontento por parte de los televidentes con lo que fue su corta participación en esta segunda oportunidad.

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