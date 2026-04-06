Hermana de Yeison Jiménez rompe el silencio a tres meses de su muerte: "Se fue todo"

Este 10 de abril se cumplen tres meses desde el trágico accidente aéreo que acabó con la vida del cantante Yeison Jiménez, cuatro personas de su equipo de trabajo y el piloto cuando salían desde Paipa, Boyacá hacia Medellín.

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Hermana de Yeison Jiménez se pronunció a tres meses de la muerte del artista

La muerte del artista sigue generando gran dolor en sus seguidores y por supuesto en sus familiares, quienes aún no asimilan que el cantante ya no esté en este plano terrenal.

Precisamente, Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, se pronunció recientemente a través de sus redes sociales para expresar su dolor y lo mucho que extraña a su hermano.

Lina compartió una emotiva fotografía de Yeison en la que aparece alzando en sus brazos a un cachorro de color blanco con una mirada tierna mirada a la cámara.

Junto a la imagen compartió un desgarrador mensaje y acompañó esta historia con la canción "La Nave Del Olvido" de José José.

Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad.

Hermana de Yeison Jiménez lo recordó a tres meses de su muerte. (Foto Canal RCN).

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¿Cuál fue el desgarrador mensaje que colocó Lina Jiménez a tres meses de la muerte de Yeison Jiménez?

Lina Jiménez junto a la inédita instantánea del cantante de música popular colocó un mensaje que dejó ver el profundo dolor que vive y la tusa que la asecha.

La hermana del artista manizaleño reveló que desde que su hermano falleció para ella ya no hay alegría en su vida y siente que se llevó gran parte de su ser con él.

Te llevaste mi vida, mi alegría, contigo se fue todo.



Lina dejó ver que, aunque pase el tiempo y busquen la manera de conllevar su partida, cada día la ausencia de Yeison Jiménez les afecta más y más cuando se cumplen tres meses desde su adiós.

Como era de esperarse esta foto y mensaje de Lina ha empezado a compartirse en diferentes páginas de entretenimiento en donde muchos seguidores del cantante le han expresado su apoyo y también le han dejado saber que sienten un dolor inexplicable por la ausencia del cantante.