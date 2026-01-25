Marilyn Patiño lloró en vivo tras palabras de Paola Jara en La casa de los famosos, ¿qué le dijo?

En la jornada de este sábado 24 de enero, Paola Jara fue la invitada especial al sábado de fiesta en La casa de los famosos Colombia, donde los 22 famosos que aún están en competencia vivieron de manera especial un concierto privado con una de las exponentes más importantes del género popular en Colombia.

Como era de esperarse, el recibimiento de los participantes fue una mezcla entre sorpresa y emoción por tener la oportunidad de volver a ver a Paola en los escenarios tras varios meses de retiro desde el nacimiento de su hija Emilia.

Paola Jara extendió su felicitación a quienes son padres y participan del reality de convivencia/ Archivo RCN

¿Cuáles fueron las palabras de Paola Jara que hicieron llorar a Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia?

En medio de su presentación, Paola Jara quiso hacer una pausa para confesar lo especial que estaba siendo esta presentación para ella, porque fue oficialmente su regreso a los escenarios después de varios meses de dedicarse de lleno a su labor como mamá. En medio de sus palabras, la intérprete de 'Mala mujer' aprovechó para dejar un poderoso mensaje a las mujeres que estaban participando del reality de convivencia y que tenían a sus hijos esperándolas en casa.

"Estoy más nerviosa que un verraco, porque es mi primer show después de la maternidad, llevo tres meses sin cantar con público en vivo. Entonces este es mi regreso. Las que son madres saben que esto es una bendición muy grande y estoy muy muy feliz… Ustedes, las que son mamás y que están aquí y dejan a sus bebés en casa, muy verracas, y los papás también, de verdad a todos, pero bueno así es la vida y tienen que entender que las mamás están luchando por sus sueños y por sacarlos adelante, entonces así nos toca a todas y a todos", expresó Paola.

¿Por qué Marilyn Patiño no pudo contener las lágrimas en La casa de los famosos Colombia tras palabras de Paola Jara?

Fue cuestión de minutos para que las palabras de la artista calaran de manera especial en el corazón de los famosos, pero sobre todo en la actriz Marilyn Patiño, quien se sintió muy identificada con el discurso que estaba escuchando, pues recordemos que dejó a su bebé de un año para cumplir uno de sus sueños y así darle un mejor futuro a sus tres hijos.

Sin embargo, no fue Marilyn la única que se conmovió con estas palabras. La presentadora y modelo Sara Uribe también se vio representada en las palabras de Paola y una vez más dejó claro que su paso por La casa de los famosos Colombia es también una manera de luchar por su carrera y por el bienestar de su hijo Jacobo Guarín.

Ante esto, los fanáticos no dejaron de pronunciarse en redes sociales para aplaudir el gesto que tuvo Paola con los padres y madres del reality, y para reconocer lo impecable que había sido su regreso a los escenarios.

Marilyn Patiño no pudo contener el llanto tras las palabras que les dedicó Paola Jara/ Archivo RCN