Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Marilyn Patiño, habitante de La casa de los famosos Colombia, hizo directa sentencia para el reality

Marilyn Patiño declaró su juego para cuando entre a La casa de los famosos Colombia 2026. Esto escribió la actriz.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Marilyn Patiño
Marilyn Patiño, habitante de La casa de los famosos Colombia, hizo directa sentencia para el reality | Foto del Canal RCN.

Siguen revelándose los nombres de los participantes para La casa de los famosos Colombia 2026, así que se conoció que la actriz Marilyn Patiño va a estar en el reality del Canal RCN.

Sí, la actriz Marilyn Patiño va para La casa de los famosos Colombia. El anuncio generó reacciones, pues se trata de una artista con trayectoria, aunque también ha tenido sus momentos difíciles.

Artículos relacionados

¿Cuál es la sentencia de Marilyn Patiño para La casa de los famosos Colombia 2026?

Después de que se reveló el nombre de la actriz, los participantes aplaudieron la decisión para verla 24/7 en las pantallas del Canal RCN, así que Marilyn no se quedó atrás y sentenció su postura.

Marilyn Patiño
Marilyn Patiño, participante para La casa de los famosos Colombia 2026 | Foto del Canal RCN.

En historias de Instagram, aparte de compartir distintas etiquetas que sus fans le están haciendo a modo de felicitaciones, Patiño pidió apoyo y declaró su victoria para el formato de convivencia.

"Amores míos, apóyenme. Vamos a pegarle un susto a la cuenta con 400 milloncitos", escribió Marilyn.

Artículos relacionados

Lo anterior haciendo referencia a que a ella le gustaría convertirse en la ganadora de La casa de los famosos Colombia 2026 y llevarse el jugoso premio, el cual es de 400 millones de pesos en efectivo.

La casa de los famosos Colombia 2026
La casa de los famosos Colombia es el reality más popular a nivel digital | Foto del Canal RCN.

¿Cómo se presentó Marilyn Patiño como habitante de La casa de los famosos Colombia?

La presentación de Marilyn Patiño como nueva participante de La casa de los famosos Colombia 2026 llamó el interés, ya que la artista proyectó seguridad e indicó que no va a estar para ser alguien que no es.

En ese sentido, mencionó que tiene tres banderas para el reality en vivo y son:

  • No sirve para ser una mujer hipócrita.
  • La sociedad pide que sea medida, pero ella no lo tiene; pidió disculpas de una vez por si no se comporta.
  • No tiene nada que perder.

Artículos relacionados

Respecto a lo de perder, cabe mencionar que Marilyn Patiño se popularizó cuando en su momento manifestó que estaba en la banca rota. A finales del año 2023, la actriz abrió su corazón y expuso que pasó un mal momento económico en Estados Unidos, hasta el punto en el que estaba desesperada para poder mantener a sus hijos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Natalia Segura habla sobre su procedimiento estético y defiende su tono de voz La Segura

La Segura habló claro y respondió de manera contundente a quienes la critican por su tono de voz: “¡Basta ya!”

Natalia Segura responde a las críticas por su tono de voz y defendió su forma de expresarse en redes sociales.

Karol G destapa detalles de sus vacaciones en Hawái y sorprende con su acompañante Karol G

Karol G reveló detalles de sus vacaciones en Hawái y presumió a su acompañante: no es Feid

Karol G reveló fotos de sus vacaciones en Hawai en medio de rumores de ruptura y reveló que estuvo acompañada, pero no de Feid.

Jessi Uribe sorprendió a sus seguidores con detalles del rostro de Emilia Jessi Uribe

Jessi Uribe dejó ver nuevos detalles del rostro de Emilia tras su regreso a casa

El cantante Jessi Uribe sorprendió al dejar ver nuevos detalles del rostro de su hija Emilia tras su inesperada separación con Paola Jara.

Lo más superlike

Valentina Taguado huele a Ibrahim Salem. Valentina Taguado

Valentina Taguado huele a Ibrahim Salem en ¿Qué hay pa’ dañar? y le da un sincero consejo de higiene

Valentina Taguado llamó la atención en ¿Qué hay pa’ dañar? al oler a Ibrahim Salem y darle un particular consejo.

“Stranger Things 5” lanzó el tráiler oficial del segundo volumen Curiosidades

Stranger Things 5: lanza tráiler Volumen 2 y revela detalles clave sobre Will Byers, ¿tiene poderes?

El reloj biológico del sistema inmune podría definir la severidad de un infarto. Salud

¿Por qué los infartos son más graves en la mañana?, esto dicen los expertos

Maluma confesó el quebranto emocional que sintió antes de un show: “Tuve miedo” Maluma

Maluma confesó el quebranto emocional que sintió antes de un show: “Tuve miedo”

Belinda lanza “Heterocromía” y nos deja ver un lado más maduro de su música. Belinda

Belinda se sincera sobre su estado sentimental tras el lanzamiento de "heterocromía"