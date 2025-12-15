Marilyn Patiño, habitante de La casa de los famosos Colombia, hizo directa sentencia para el reality
Marilyn Patiño declaró su juego para cuando entre a La casa de los famosos Colombia 2026. Esto escribió la actriz.
Siguen revelándose los nombres de los participantes para La casa de los famosos Colombia 2026, así que se conoció que la actriz Marilyn Patiño va a estar en el reality del Canal RCN.
Sí, la actriz Marilyn Patiño va para La casa de los famosos Colombia. El anuncio generó reacciones, pues se trata de una artista con trayectoria, aunque también ha tenido sus momentos difíciles.
¿Cuál es la sentencia de Marilyn Patiño para La casa de los famosos Colombia 2026?
Después de que se reveló el nombre de la actriz, los participantes aplaudieron la decisión para verla 24/7 en las pantallas del Canal RCN, así que Marilyn no se quedó atrás y sentenció su postura.
En historias de Instagram, aparte de compartir distintas etiquetas que sus fans le están haciendo a modo de felicitaciones, Patiño pidió apoyo y declaró su victoria para el formato de convivencia.
"Amores míos, apóyenme. Vamos a pegarle un susto a la cuenta con 400 milloncitos", escribió Marilyn.
Lo anterior haciendo referencia a que a ella le gustaría convertirse en la ganadora de La casa de los famosos Colombia 2026 y llevarse el jugoso premio, el cual es de 400 millones de pesos en efectivo.
¿Cómo se presentó Marilyn Patiño como habitante de La casa de los famosos Colombia?
La presentación de Marilyn Patiño como nueva participante de La casa de los famosos Colombia 2026 llamó el interés, ya que la artista proyectó seguridad e indicó que no va a estar para ser alguien que no es.
En ese sentido, mencionó que tiene tres banderas para el reality en vivo y son:
- No sirve para ser una mujer hipócrita.
- La sociedad pide que sea medida, pero ella no lo tiene; pidió disculpas de una vez por si no se comporta.
- No tiene nada que perder.
Respecto a lo de perder, cabe mencionar que Marilyn Patiño se popularizó cuando en su momento manifestó que estaba en la banca rota. A finales del año 2023, la actriz abrió su corazón y expuso que pasó un mal momento económico en Estados Unidos, hasta el punto en el que estaba desesperada para poder mantener a sus hijos.