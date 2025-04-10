Marilyn Oquendo respondió si volvería a ser amiga de Karina García, esto dijo

La cantante Marilyn Oquendo respondió a la masiva inquietud sobre si volvería a ser amiga de la influenciadora Karina García.

¿Por qué se terminó la amistad entre Marilyn Oquendo y Karina García?

Las dos protagonizaron un fuerte escándalo luego de que saliera a la luz algunas diferencias que tuvieron momentos antes de que Karina García ingresara a la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Según reveló Marilyn Oquendo la paisa la acompañó al casting para el ingreso al reality y posteriormente se enteró que Karina García había sido seleccionada sintiéndose traicionada por su amiga.

Karina García detalló que, ella no tenía intenciones de quitarle ningún puesto y que no le contó nada debido a que por contrato de exclusividad no podía hablar del tema.

Dicha situación generó discordia entre ellas, tanto así que Marilyn Oquendo fue en un 'Congelado' a La casa de los famosos Colombia y le dedicó fuertes palabras a la influenciadora.

¿Marilyn Oquendo volvería a ser amiga de Karina García?

Debido a la polémica que ambas protagonizaron en su momento, Marilyn Oquendo activó la herramienta de preguntas y fue interrogada sobre el tema.

Según explicó en la vida ha aprendido a no decir nunca y resaltó las cualidades de Karina, indicando que está convencida que es buena mamá e hija y que no es mal un ser humano, pues por algo fue su amiga por más de seis años.

Explicó que considera que Karina García como todos los seres humanos tiene muchísimos vacíos en los cuales trabajar y uno de ellos es que no cree suficientemente en la amistad porque cree que todo el mundo le falla o está en su contra.

"Ser mi amiga es un privilegio y obviamente pasamos por una etapa donde yo me sentí completamente defraudada de ella y considero que en esta etapa de la vida en la que estoy quiero entregarle mi energía, mi tiempo, mi amor y amistad incondicional a las personas que realmente lo valoran y se lo merecen", dijo.

Por ahora, Marilyn Oquendo sigue trabajando en su música y entreteniendo a sus seguidores en redes sociales.