Mariana Zapata generó controversia con contundente mensaje en sus redes

Tras la final de La casa de los famosos Colombia 2026, los exparticipantes siguen dando de qué hablar en las redes sociales, pues como la tercera temporada terminó hasta hace poco, los internautas están pendientes qué ha pasado con la vida de los famosos hasta el momento.

Por su lado, quienes han más dado de qué hablar han sido Tebi Bernal con respecto a la relación con su expareja y así mismo, Juanda Caribe por la situación que vive con la madre de su hija, Sheila Gándara.

Por eso mismo, es que no pierden de vista a Mariana Zapata, porque se tiene la expectativa de qué sucederá entre ella y Juanda Caribe, luego de que él confesará que ya está soltero.

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Además, la creadora de contenido paisa ha puesto en sus historias de Instagram, videos que, para muchos, son una pulla para sus detractores y, de hecho, los internautas creen que le lanzaría indirectas a Sheila Gándara, pero eso son solo suposiciones.

¿Cuál fue la historia polémica de Mariana Zapata?

En horas de la noche del pasado martes 9 de junio, Mariana Zapata causó reacciones tras una historia que publicó en su cuenta de Instagram. Precisamente, usa un audio viral en TikTok, de alguien que estuviera lanzando pulla.

La fuerte publicación de Mariana Zapata que generó controversia. (Foto/ Canal RCN)

“Me importa cinco pesos lo que digan mis enemigos, o la gente que no me quiere, porque además se creen que son enemigos de uno y uno ni los conoce”, dice el audio.

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Claramente, Mariana no dice nombres para quien va dirigida la pulla, pero sí le estaría respondiendo a sus detractores, quienes la llevan de mensajes negativos de sus publicaciones.

¿Qué ha pasado con Mariana Zapata y Juanda Caribe tras La casa de los famosos Colombia?

Luego de que se terminó La casa de los famosos Colombia 2026, Juanda Caribe, quien fue uno de los finalistas, permaneció unos días en el hotel en Bogotá y allí compartió con Mariana Zapata y Campanita.

El contundente mensaje de Mariana Zapata que no pasó desapercibido. (Foto/ Canal RCN)

De hecho, hicieron lives en donde el humorista reveló que él no diría nada de su vida para no exponer a otros, sin embargo, no contaron qué sucedería entre ellos dos después del reality.

El publico quiere saber si ahí pasará algo romántico, o solo quedaran como amigos.