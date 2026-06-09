Mariana Zapata enamoró con cautivadoras fotos en Cartagena

La influenciadora Mariana Zapata enamoró a miles de sus fanáticos luego de mostrarse en su viaje a Cartagena tras La casa de los famosos Colombia.

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¿Mariana Zapata estuvo en Cartagena?

La creadora de contenido viajó a la heroica para disfrutar del concierto de J Balvin en medio de la gira nacional del artista "Ciudad Primavera".

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de cuatro millones de seguidores, compartió un carrusel con fotografías en las que se dejó ver presumiendo su figura y algunos momentos de los que vivió en su paso por esta ciudad.

Asimismo, aprovechó por medio de sus historias en la misma red social para confesarse con sus fanáticos y destacar lo importante que fue para ella este viaje.

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Según destacó le sirvió para desconectarse y volver a conectarse con ella misma, poder recargar energía, recordar todo lo que quiere construir y hace realidad todo lo que estuvo en su cabeza durante tanto tiempo.

Asimismo, comentó que necesitaba escuchar música, ver personas diferentes, respirar otros ambientes y simplemente volver a sentirse parte de la vida otra vez después de estar tantos meses encerrada sin saber nada del mundo exterior.

"Ahora sí con el corazón y la mente más tranquilos, preparándome para todo el trabajo que se viene, para los proyectos personales y para todo lo bonito que quiero seguir creando con mi empresa", dijo.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Mariana Zapata tras su publicación en Cartagena?

Luego de su publicación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su indiscutible belleza y por demostrar lo feliz que está después de su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, cuyo reality de ganó el actor Alejandro Estrada.

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Por ahora, Mariana Zapata sigue enfocada en su emprendimiento y en entretener a sus admiradores con su contenido en redes sociales.

Además, pronto se reencontrará de nuevo con el comediante y cantante Juanda Caribe, quien viajará a Medellín para apoyarla en un próximo evento de belleza y que así pueda impulsar sus productos.