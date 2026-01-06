Mariana Zapata es comparada con Karina García al estar en La casa de los famosos Colombia: "Copia"

Una nueva habitante llegó a La casa de los famosos Colombia 2026. El Jefe del reality del Canal RCN confirmó que la influenciadora y empresaria Mariana Zapata va a ingresar al formato de convivencia 24/7.

¿Qué pasó tras revelarse a Mariana Zapata para La casa de los famosos Colombia 2026?

Mariana Zapata, quien el año pasado no logró ser parte de La casa de los famosos Colombia, pues fue aspirante, ahora va a ingresar directo a la telenovela de la vida en vivo.

La joven antioqueña, quien es de amores y desacuerdos, desató reacciones tras su presentación. Esto porque se mostró como una participante que si bien es cierto que aseguró tendrá buena convivencia, también mencionó que no va a permitir que pasen por encima de ella.

Mariana Zapata fue aspirante de La casa de los famosos Colombia 2025 | Foto del Canal RCN.

Tras conocerse la noticia de la empresaria, es usual que las reacciones hagan eco en las plataformas digitales. Entonces, son cientos las opiniones que se pueden percibir respecto a Mariana Zapata, algunas a favor y otras en contra; de hecho, hasta mencionaron a su examiga, la también influencer Karina García.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció el bebé de famosa participante de Acapulco Shore: "el tiempo que Dios me lo prestó fue cortico"

¿Por qué comparan a Mariana Zapata con Karina García?

A Mariana Zapata le comenzaron a escribir que no vaya a ser la "copia" de Karina García en La casa de los famosos Colombia, también hay quienes recalcaron que debería hacer su propia historia sin la necesidad de mencionar a su examiga.

Inclusive, varios detractores dijeron que Mariana sería igual a Karina, de modo que aseguraron que la influenciadora podría ser de las que más llore en esta tercera temporada del Canal RCN, que se estrena el próximo lunes 12 de enero de 2026 a las 8:00 p.m.

Karina García participó en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia | Foto de Buen día, Colombia.

No obstante, no todo es negativo, Zapata también cuenta con un significativo apoyo por parte de sus seguidores, quienes desde ya están convocando el team para el reality.

En esa vertiente, abundan mensajes como: "Divina, entra en mis favoritas", "Estoy feliz por ti, reina", "Derrocha esa alegría tan genuina que tienes", "Con toda por nuestra reina".

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Yina Calderón y Marcela Reyes en el ojo del huracán por criticar a Luisa Fernanda W: esto opinaron

Recuerda que puedes ver La casa de los famosos Colombia en cualquier momento, tan solo basta con descargar gratis la app del Canal RCN. Haciendo clic aquí.