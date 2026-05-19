Mariana Zapata encendió las redes tras revelar si hubo beso con Juanda Caribe en el confesionario

Mariana Zapata, reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, continúa causando revuelo en redes sociales tras dar sus primeras declaraciones en medios frente a lo que fue su participación en esta tercera temporada del reality de convivencia.

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¿Qué dijo Mariana Zapata sobre el supuesto beso que se dio con Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?

En medio de una entrevista que la ahora exparticipante le concedió a Santiago Vargas, periodista de Mañana Express, acaparó la atención de los internautas al revelar qué tan cierto fue que se dio un beso con Juanda en uno de los confesionarios.

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"Marilyn Patiño, dijo que yo me besé a Juanda en el confesionario, eso es la mentira más grande que existe y te lo puedo jurar y que se caiga este estudio encima de mí, eso no se puede, eso no se puede Santi, ella lo dijo a esa dimensión, y yo Dios mío", fueron las palabras de la paisa.

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Así mismo, la exhabitante de la casa más famosa del país, aprovechó este espacio para desmentir lo dicho por Yuli Ruiz, quien aseguró en su momento que le había prestado una prenda a su compañera y ella se la había devuelto sucia.

"Y también Yuli por ahí que ella me prestó un conjunto y yo se lo entregué sucio cuando ella me lo pasó sucio a mí", comentó.

¿Mariana Zapata se besó con Juanda Caribe? Esto dijo la exparticipante de La casa de los famosos Colombia

Respecto a su relación con Juanda Caribe, Mariana se mostró abierta a hablar del tema, siendo honesta al mencionar que, contrario a lo que muchos creen lo que había entre los dos no era un shippeo, pero tampoco una amistad.

"Yo no te puedo explicar qué es, o sea, simplemente me sentía muy bien con él, fue mi persona allá dentro de la casa, la persona que estuvo desde el día 1, aunque no fue tan cercano siempre estuvo ahí", agregó la antioqueña.

Esto dijo Mariana Zapata sobre el supuesto beso con Juanda Caribe. Foto | Canal RCN.

Finalmente, la reciente eliminada reiteró el cariño que siente por el humorista, además de revelar su deseo de ser la Jefe de campaña del actual participante, pues, según lo comentó antes de salir de la competencia, el mismo Juanda le manifestó su deseo de que fuera ella quien asumiera este rol en la recta final.