Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mariana Pajón celebra sus primeras fechas especiales como madre: “agradecemos por ti”

Mariana Pajón comparte la emoción de sus primeras fechas especiales en Colombia junto a su hijo Theo y su pareja Vincent.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Mariana Pajón pasa el día de velitas con su hijo Theo.
Mariana Pajón pasa sus primeras festividades como mamá primeriza. (Foto de Mariana Pajón - Raúl Arboleda/AFP) (Foto del bebé Freepik)

La vida de Mariana Pajón, bicampeona olímpica y referente del BMX mundial, acaba de dar un giro que trasciende las pistas y los podios.

Mariana Pajón es madre desde el 28 de noviembre.
Theo, hijo de Mariana Pajón, llegó al mundo el 28 de noviembre. (Foto de Mariana Pajón Raúl Arboleda/AFP) (Foto del bebé Freepik)

Artículos relacionados

Tras años de triunfos y medallas, la ciclista colombiana celebra ahora un logro distinto: convertirse en madre.

Con la llegada de su hijo, la rutina de entrenamientos y competencias quedaron atrás, para convertirse en días de desvelos y amor.

Artículos relacionados

¿Cuándo nació Theo el hijo de Mariana Pajón?

El pasado 28 de noviembre nació Theo Pelluard Pajón, en Medellín, llenando de alegría a la pareja que desde hace meses compartía con sus seguidores la ilusión de la dulce espera.

A través de sus historias de Instagram, la deportista mostró una fotografía que resume la unión de su nueva familia y la primera celebración especial que hacen siendo tres.

En la imagen se aprecia por primera vez el rostro del bebé, acompañado de un mensaje de agradecimiento por tenerlo sano y salvo en sus vidas.

“Agradecemos por ti”, escribió Mariana Pajón en su publicación.

La imagen muestra a una mujer que ha sabido inspirar desde la disciplina y el esfuerzo, y que ahora inspira desde la maternidad.

La llegada de Théo marca un antes y un después en la vida de Mariana.

Si bien sus medallas y títulos han sido motivo de orgullo para Colombia, este nuevo capítulo la muestra en una faceta distinta.

La maternidad le permite celebrar victorias que no se cuentan en segundos ni en podios, sino en abrazos, sonrisas y recuerdos familiares.

La maternidad se convierte así en el triunfo más importante de Mariana Pajón, quien ha sabido escribir una historia de éxito.

¿Cuáles son los logros más importantes de Mariana Pajón en el BMX?

Su legado deportivo es incuestionable: además de sus dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, sumó una medalla de plata en Tokio 2020, consolidándose como una de las atletas más importantes en la historia del deporte colombiano.

Artículos relacionados

A estos logros se suman múltiples títulos mundiales y continentales que le dieron el reconocimiento internacional como la “Reina del BMX”.

Cada competencia fue un reflejo de su disciplina y entrega, cualidades que hoy también aplica en su nueva faceta.

Mariana Pajón cambia la bicicleta por la maternidad.
Mariana Pajón cambia su rutina desde la llegada de su primer hijo. (Foto de Mariana Pajón - Pablo Vera/AFP) (Foto del bebé Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mayra Ramírez disfruta de concierto con su pareja durante receso del Chelsea FC Selección Colombia

Mayra Ramírez se deja ver con su novia en concierto de Silvestre Dangond en Villavicencio

Mayra Ramírez sorprendió a sus fans en Villavicencio durante el concierto Silvestre Dangond junto a su pareja.

La Jesuu dejó un viral momento al aparecer pasada de copas en pleno amanecer La Jesuu

Video que expone a La Jesuu pasada de copas en República Dominicana, ¿qué hizo?

La Jesuu fue expuesta por la hija de Karina García, quien reveló lo que hizo en República Dominica tras pasarse de copas.

Laura de León, Salomón Bustamante Laura de León

Laura de León reacciona a profunda opinión por su aparición con Salomón Bustamante

Laura de León se pronunció luego de aparecer con Salomón Bustamante y romper las especulaciones de separación.

Lo más superlike

¡Luto en redes! Falleció distinguido actor a sus 27 años: así se confirmó la noticia Talento nacional

¡Luto en redes! Falleció distinguido actor a sus 27 años: así se confirmó la noticia

El mundo de las redes sociales se viste de luto tras confirmarse la muerte de un joven actor de 27 años en las últimas horas.

Cazzu cerró su gira Latinaje con un video lleno de ternura donde Inti fue la protagonista. Cazzu

Cazzu vivió un emotivo cierre de su gira con su hija Inti como protagonista

Músico vallenato enfrentó un grave accidente de tránsito en las últimas horas: esto se sabe Talento nacional

Músico vallenato enfrentó un grave accidente de tránsito en las últimas horas: esto se sabe

Café Salud

Café sin azúcar: reciente hallazgo explica cómo afecta realmente al organismo

¿Por qué son famosas Tatiana Murillo, Kim Zuluaga y Yuli Ruiz? Aspirantes de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

¿Por qué son famosas Tatiana Murillo, Kim Zuluaga y Yuli Ruiz? Conoce más sobre las aspirantes de La casa de los famosos Colombia