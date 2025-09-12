Mariana Pajón celebra sus primeras fechas especiales como madre: “agradecemos por ti”

La vida de Mariana Pajón, bicampeona olímpica y referente del BMX mundial, acaba de dar un giro que trasciende las pistas y los podios.

Theo, hijo de Mariana Pajón, llegó al mundo el 28 de noviembre. (Foto de Mariana Pajón Raúl Arboleda/AFP) (Foto del bebé Freepik)

Artículos relacionados Talento internacional Exparticipante de MasterChef anunció que será papá: así dio la noticia

Tras años de triunfos y medallas, la ciclista colombiana celebra ahora un logro distinto: convertirse en madre.

Con la llegada de su hijo, la rutina de entrenamientos y competencias quedaron atrás, para convertirse en días de desvelos y amor.

Artículos relacionados Laura de León Laura de León publicó romántica foto con Salomón Bustamante, y desmiente rumores de separación

¿Cuándo nació Theo el hijo de Mariana Pajón?

El pasado 28 de noviembre nació Theo Pelluard Pajón, en Medellín, llenando de alegría a la pareja que desde hace meses compartía con sus seguidores la ilusión de la dulce espera.

A través de sus historias de Instagram, la deportista mostró una fotografía que resume la unión de su nueva familia y la primera celebración especial que hacen siendo tres.

En la imagen se aprecia por primera vez el rostro del bebé, acompañado de un mensaje de agradecimiento por tenerlo sano y salvo en sus vidas.

“Agradecemos por ti”, escribió Mariana Pajón en su publicación.

La imagen muestra a una mujer que ha sabido inspirar desde la disciplina y el esfuerzo, y que ahora inspira desde la maternidad.

La llegada de Théo marca un antes y un después en la vida de Mariana.

Si bien sus medallas y títulos han sido motivo de orgullo para Colombia, este nuevo capítulo la muestra en una faceta distinta.

La maternidad le permite celebrar victorias que no se cuentan en segundos ni en podios, sino en abrazos, sonrisas y recuerdos familiares.

La maternidad se convierte así en el triunfo más importante de Mariana Pajón, quien ha sabido escribir una historia de éxito.

¿Cuáles son los logros más importantes de Mariana Pajón en el BMX?

Su legado deportivo es incuestionable: además de sus dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, sumó una medalla de plata en Tokio 2020, consolidándose como una de las atletas más importantes en la historia del deporte colombiano.

Artículos relacionados Tatán Mejía Macarena, hija de Tatán Mejía y Maleja Restrepo, impresiona con su talento en la tela acrobática

A estos logros se suman múltiples títulos mundiales y continentales que le dieron el reconocimiento internacional como la “Reina del BMX”.

Cada competencia fue un reflejo de su disciplina y entrega, cualidades que hoy también aplica en su nueva faceta.