Marcela Reyes reveló por qué decidió estar menos tiempo en las redes sociales

Marcela Reyes ha ganado terreno en Colombia gracias a su rol como influenciadora, pero, sobre todo, por su faceta como empresaria y DJ. La mujer, incluso, ya hizo parte de un reality: ‘Survivor, la isa de los famosos’.

Marcela tiene un hijo, Valentino, fruto de su relación con Exotic, y debe dividir su tiempo entre la crianza del pequeño y sus obligaciones personales y laborales.

¿Marcela Reyes decidió alejarse de las redes sociales?

La DJ activó una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram y allí contó cómo hace para sacar tiempo para su hijo sin descuidar sus actividades diarias.

Les voy a contar algo que me ha funcionado muchísimo y es soltarme de las redes sociales para que me pueda rendir el tiempo porque antes perdía muchísimo tiempo mirando cosas que a uno no lo nutren o que generen algún beneficio Seguidamente, agregó que “ya no estoy tanto tiempo ahí, ahora saco tiempo para entrenar, para las reuniones de mis empresas, para mis negocios, para hacer reuniones virtuales, para impulsar mi carrera artística, para mis shows y los próximos proyectos. Trato de organizarme mucho; eso me ha funcionado supremamente bien”.

Adicional, Marcela manifestó que decidió delegar funciones a sus colaborares y eso le ha permitido también optimizar los tiempos de su día a día.

Marcela Reyes reveló, en medio de su charla con sus seguidores, si hace aseo en su casa y allí contó que hay personas encargadas de ese asunto, pero no quiere decir que a ella no le guste atender los oficios caseros.

Yo vivo con mis nanas que son como mi familia, prácticamente. Vivimos mis nanas, Valentino y yo. Cuando tengo tiempo… no es que haga todo el aseo de mi casa, pero sí me gusta hacer ciertas cositas, por ejemplo, arreglo mis closets, los mantengo impecables. Cuando tengo tiempo los fines de semanas, me fascina hacer aseo general con ellas

¿Qué ha pasado con Marcela Reyes tras confirmarse la muerte de B-King?

Marcela Reyes ha vivido días y semanas de mucha tensión, todo después de confirmarse la muerte de su exesposo, B-King. Desde que se reveló el deceso, la empresaria y DJ ha atravesado momentos complejos, pero hoy en día se mantiene optimista y espera seguir adelante con sus distintas actividades diarias.

Recientemente, la empresaria estuvo en el centro de la atención en redes sociales luego de que Karina García confesara si extraña la amistad con ella.

Karina fue enfática sobre esa amistad que se rompió, al parecer, porque la antioqueña se habría involucrado con B-King. "A ninguna de las dos, gracias a Dios por quitármelas del camino", manifestó García, dejando claro que no extraña ni a Marcela ni a Yina Calderón, con quien fue amiga en La casa de los famosos Colombia.