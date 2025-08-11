Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Marcela Reyes reveló por qué decidió estar menos tiempo en las redes sociales

Marcela Reyes habló con sus seguidores y allí contó una decisión que tomó sobre el tiempo que pasaba en redes sociales.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Marcela Reyes, DJ y empresaria colombiana, exesposa de B King.
Marcela Reyes contó que ahora pasa menos tiempo en redes sociales. Foto: Canal RCN

Marcela Reyes ha ganado terreno en Colombia gracias a su rol como influenciadora, pero, sobre todo, por su faceta como empresaria y DJ. La mujer, incluso, ya hizo parte de un reality: ‘Survivor, la isa de los famosos’.

Artículos relacionados

Marcela tiene un hijo, Valentino, fruto de su relación con Exotic, y debe dividir su tiempo entre la crianza del pequeño y sus obligaciones personales y laborales.

¿Marcela Reyes decidió alejarse de las redes sociales?

La DJ activó una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram y allí contó cómo hace para sacar tiempo para su hijo sin descuidar sus actividades diarias.

Les voy a contar algo que me ha funcionado muchísimo y es soltarme de las redes sociales para que me pueda rendir el tiempo porque antes perdía muchísimo tiempo mirando cosas que a uno no lo nutren o que generen algún beneficio

Seguidamente, agregó que “ya no estoy tanto tiempo ahí, ahora saco tiempo para entrenar, para las reuniones de mis empresas, para mis negocios, para hacer reuniones virtuales, para impulsar mi carrera artística, para mis shows y los próximos proyectos. Trato de organizarme mucho; eso me ha funcionado supremamente bien”.

Artículos relacionados

Adicional, Marcela manifestó que decidió delegar funciones a sus colaborares y eso le ha permitido también optimizar los tiempos de su día a día.

Marcela Reyes tiene distintas obligaciones laborales a lo largo del día.
Marcela Reyes habló de cómo maneja su tiempo DJ, empresaria y mamá de Valentino. Foto: Canal RCN

Marcela Reyes reveló, en medio de su charla con sus seguidores, si hace aseo en su casa y allí contó que hay personas encargadas de ese asunto, pero no quiere decir que a ella no le guste atender los oficios caseros.

Yo vivo con mis nanas que son como mi familia, prácticamente. Vivimos mis nanas, Valentino y yo. Cuando tengo tiempo… no es que haga todo el aseo de mi casa, pero sí me gusta hacer ciertas cositas, por ejemplo, arreglo mis closets, los mantengo impecables. Cuando tengo tiempo los fines de semanas, me fascina hacer aseo general con ellas

¿Qué ha pasado con Marcela Reyes tras confirmarse la muerte de B-King?

Marcela Reyes ha vivido días y semanas de mucha tensión, todo después de confirmarse la muerte de su exesposo, B-King. Desde que se reveló el deceso, la empresaria y DJ ha atravesado momentos complejos, pero hoy en día se mantiene optimista y espera seguir adelante con sus distintas actividades diarias.

Recientemente, la empresaria estuvo en el centro de la atención en redes sociales luego de que Karina García confesara si extraña la amistad con ella.

Artículos relacionados

Karina fue enfática sobre esa amistad que se rompió, al parecer, porque la antioqueña se habría involucrado con B-King. "A ninguna de las dos, gracias a Dios por quitármelas del camino", manifestó García, dejando claro que no extraña ni a Marcela ni a Yina Calderón, con quien fue amiga en La casa de los famosos Colombia.

Karina García no disimuló su reacción al escuchar sobre Altafulla
Karina García fue señalada por Marcela Reyes de, al parecer, involucrarse con su esposo de ese entonces, B-King. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

“¡No estás sola!”: el mensaje que hizo llorar a Ángela Aguilar en medio de su concierto Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se emociona al escuchar a su público gritarle: “¡No estás sola!”

Ángela Aguilar inició su gira musical ‘Libre Corazón’ en medio de polémicas por su relación con Christian Nodal.

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Lo más superlike

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Ángela Aguilar cantó sin efectos en su concierto y generó elogios en vivo, pero críticas en redes sociales.

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo