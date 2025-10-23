Marcela Reyes reaccionó a sus polémicas, ¿le respondió a la Barbie colombiana?

La Dj y empresaria Marcela Reyes se pronunció sobre las polémicas en las que se ha visto envuelta, en especial en los últimos meses.

¿En qué polémicas ha estado Marcela Reyes?

La influenciadora ha estado en boca de miles de internautas luego de protagonizar algunas controversiales en redes sociales recientemente, entre ellas el fallecimiento de su expareja B-King, sus palabras contra Yailin 'la más viral' y el fin de su amistad con la Barbie colombiana.

¿Qué dijo Marcela Reyes sobre sus polémicas?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, activó la herramienta de preguntas y allí la cuestionaron sobre qué tiene por decir al estar tan rodeada de tanta polémica y ella reaccionó.

"Lo que tengo por decir es lo que tengo tatuado en mi brazo, que le tatúe en mayo de este año y es 'mi verdad no necesita defensa'", expresó.

Aunque no mencionó nombre en especial, muchos destacaron que dicha indirecta podría ir en especial a su examiga, de cuya controversia no se ha querido pronunciar, dejando en expectativa a sus admiradores sobre su versión de dicha polémica.

Además, su nombre volvió a sonar luego de dicha respuesta, después de que la influenciadora mexicana Manelyk González arremetiera en su contra y la tildara de "colgada" por su opinión sobre la cantante Yailin 'la más viral' tiempo atrás, que revivieron los fanáticos en redes sociales luego de la visita de la dominicana a Colombia como acompañante a Karina García en su enfrentamiento en Stream Fighters 4.

A dicho ataque, Yina Calderón reaccionó defendiendo a su amiga Marcela Reyes e indicando que la mexicana lo quiere es sonar en redes sociales, además de tildarla de "lambona" con Karina García.

Por ahora Marcela Reyes sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos con su contenido en redes sociales, además de seguir trabajando en sus diferentes emprendimientos y disfrutar de la compañía de su hijo Valentino, fruto de su pasada relación con el Dj Exotic, quien sigue recuperándose y demostrando su resiliencia a sus seguidores.