Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Marcela Reyes reaccionó a sus polémicas, ¿le respondió a la Barbie colombiana?

Marcela Reyes respondió sobre las controversias que ha estado protagonizado en redes sociales.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Marcela Reyes tras críticas
Marcela Reyes responde tras polémicas/Canal RCN

La Dj y empresaria Marcela Reyes se pronunció sobre las polémicas en las que se ha visto envuelta, en especial en los últimos meses.

Artículos relacionados

¿En qué polémicas ha estado Marcela Reyes?

La influenciadora ha estado en boca de miles de internautas luego de protagonizar algunas controversiales en redes sociales recientemente, entre ellas el fallecimiento de su expareja B-King, sus palabras contra Yailin 'la más viral' y el fin de su amistad con la Barbie colombiana.

Marcela Reyes sobre sus polémicas

¿Qué dijo Marcela Reyes sobre sus polémicas?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, activó la herramienta de preguntas y allí la cuestionaron sobre qué tiene por decir al estar tan rodeada de tanta polémica y ella reaccionó.

"Lo que tengo por decir es lo que tengo tatuado en mi brazo, que le tatúe en mayo de este año y es 'mi verdad no necesita defensa'", expresó.

Aunque no mencionó nombre en especial, muchos destacaron que dicha indirecta podría ir en especial a su examiga, de cuya controversia no se ha querido pronunciar, dejando en expectativa a sus admiradores sobre su versión de dicha polémica.

Además, su nombre volvió a sonar luego de dicha respuesta, después de que la influenciadora mexicana Manelyk González arremetiera en su contra y la tildara de "colgada" por su opinión sobre la cantante Yailin 'la más viral' tiempo atrás, que revivieron los fanáticos en redes sociales luego de la visita de la dominicana a Colombia como acompañante a Karina García en su enfrentamiento en Stream Fighters 4.

Marcela Reyes contra Yailin

A dicho ataque, Yina Calderón reaccionó defendiendo a su amiga Marcela Reyes e indicando que la mexicana lo quiere es sonar en redes sociales, además de tildarla de "lambona" con Karina García.

Artículos relacionados

Por ahora Marcela Reyes sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos con su contenido en redes sociales, además de seguir trabajando en sus diferentes emprendimientos y disfrutar de la compañía de su hijo Valentino, fruto de su pasada relación con el Dj Exotic, quien sigue recuperándose y demostrando su resiliencia a sus seguidores.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Dayro Moreno Talento nacional

Dayro Moreno sorprende con su nuevo look inspirado en Halloween

Dayro Moreno mostró su faceta más creativa con un diseño de uñas oscuro y temático de Halloween que generó todo tipo de reacciones.

Cami Pulgarín apoya a Nicolás Arrieta Ornella Sierra

Exnovio de Ornella Sierra arremete contra Cami Pulgarín tras lanzar indirecta a Javier Gómez

Cami Pulgarín mostró su apoyo a Nicolás Arrieta y la expareja de Ornella Sierra se fue en su contra.

WestCol se sinceró sobre Aida Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

WestCol rompió el silencio sobre Aida Victoria Merlano en transmisión en vivo: "Me cuesta"

WestCol se sinceró sobre lo que siente por la influenciadora Aida Victoria Merlano y si volvería o no con ella tras su ruptura.

Lo más superlike

Las emotivas palabras de despedida de Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos conmovió al despedirse de MasterChef Celebrity: “A cada quien le llega su día”

Tras su eliminación de MasterChef, Luis Fernando Hoyos se despidió de la competencia con unas emotivas palabras.

Feid se disfraza de un personaje de Shrek. Feid

Feid se disfraza de Fiona y las redes no superan su look ¡Imperdible este VIDEO!

Yina Calderón, Andrea Valdiri Viral

Joven terminó muerto por imitar enfrentamiento de Andrea Valdiri y Yina Calderón | VIDEO

Violeta Bergonzi reveló el procedimiento médico que se realizó en el pasado: ¿de cuál se trata? Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi reveló el procedimiento médico que se realizó en el pasado: ¿de cuál se trata?

Belinda actúa en el escenario frente al Ayuntamiento de París durante el desfile de L'Oréal Paris. Belinda

Belinda rompió en llanto en pleno concierto, ¿cuál fue la razón?