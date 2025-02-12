Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marcela Reyes presumió su lujosa decoración Navideña: así se ve su casa

Marcela Reyes compartió con sus seguidores un house tour de cómo luce su casa en plena época decembrina.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Marcela Reyes presumió su casa decorada para Navidad y causó sensación
Marcela Reyes mostró su espectacular decoración Navideña y dejó a todos sorprendidos. (Foto Canal RCN | Freepik).

La reconocida influenciadora y DJ colombiana Marcela Reyes compartió un llamativo video en el que realizó un house tour improvisado en el que enseñó gran parte de la decoración navideña que instaló en su casa.

¿Cómo es la decoración navideña de Marcela Reyes?

Por medio de un extenso video compartido por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Marcela Reyes dejó ver gran parte de la decoración navideña que instaló en su hogar para vivir esta época por todo lo alto.

Marcela Reyes abrió su corazón al comenzar diciembre y generó curiosidad entre fans
Marcela Reyes sorprendió al iniciar diciembre con un mensaje lleno de nostalgia. (Foto Canal RCN).

Pues según expresó en esta misma ocasión, la idea de hacer de diciembre un mes especial, especialmente en Navidad, es importante para ella debido a que espera crear recuerdos inolvidables para su hijo, Valentino.

De esta manera, la también empresaria enseñó que cada rincón de su casa tiene decoración alusiva a la Navidad; desde decoraciones en las sillas de la barra de la cocina, hasta decoraciones en las barandas de las escaleras, así como también el característico árbol lleno de luces y encantadores adornos para darle más vida.

"Estamos listos aquí en casita para recibir diciembre con todas las de la ley. Agradeciéndole a Dios, en familia, mi familia no es muy grande: mi madre, mi hijo, mis nanas, mis colaboradores. Hicimos natilla, buñuelos...”

¿Por qué diciembre pone nostálgica a Marcela Reyes?

Así mismo, Marcela Reyes expresó que la época decembrina, especialmente la Navidad, suele ponerla nostálgica por diversas razones, pues es un momento en el que puede visualizar el fruto de su esfuerzo a lo largo de los años.

Marcela Reyes durante entrevista en el Canal RCN.
Marcela Reyes causó expectativa al mostrar particular video. Foto | Canal RCN.

"Ha sido años de aprendizaje, de disciplina y de lucha, y hoy miro hacia atrás con orgullo. Cada paso, cada caída y cada victoria han construido la mujer que soy"

Y aunque este sentimiento suele abordarla cada año, es consiente de que todo lo recorrido ha sido motivo de superación para continuar construyendo su futuro y cumpliendo sus sueños y los de su pequeño hijo, Valentino.

