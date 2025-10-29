Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marcela Reyes opinó sobre la ruptura de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada

La Dj Marcela Reyes hizo curiosa confesión sobre la expareja de Aida Victoria Merlano tras su separación.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Marcela Reyes y Aida Victoria Merlano
Marcela Reyes habló de la polémica de Aida Victoria Merlano/Canal RCN

La Dj Marcela Reyesreaccionó a la polémica separación de la influenciadora Aida Victoria Merlano con Juan David Tejada.

¿Qué dijo Marcela Reyes sobre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

La empresaria realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales donde compartió tiempo con sus fanáticos y allí la interrogaron sobre la situación que atraviesa la barranquillera, por lo que, ella ofreció su opinión al respecto.

Marcela Reyes sobre Aida Victoria Merlano

Según detalló en varios encuentros con amigas se comentaba que Juan David Tejada era bastante coqueto con varias de ellas, algo que para ella es increíble de creer.

"Hay hombres muy ciegos. Si tú tienes una mujer como Aida a tu lado, hermosa, trabajadora, camelladora, exitosa, puesta pa' ti, qué más buscas en la calle, no puedo entender a esos hombres. Las cosas caen por su propio peso, ahorita ella está con su bebé y puede sacarlo adelante y a veces si tenemos que estar solitas lo estamos", expresó.

¿Marcela Reyes empatizó con Aida Victoria Merlano sobre su maternidad?

Indicó que sabe que ella es una mujer que puede ser una gran madre soltera, que le parece un ser "espectacular" y que se alegra de que se haya dado cuenta a tiempo del hombre que es.

Marcela Reyes habla sobre Aida Victoria Merlano

"Peor uno por ahí con un poco de años perdidos, entonces súper", agregó.

Tras su revelación, logró miles de comentarios, donde algunos coincidieron con su pensamiento, mientras que otros la cuestionaron y criticaron por opinar sobre temas ajenos.

Mientras tanto, Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada siguen dando de qué hablar tras sacar a la luz detalles de su separación.

Por ahora, Marcela Reyes sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales con su contenido sobre su estilo de vida y su maternidad con su hijo Valentino; además de estar trabajando en sus respectivos emprendimientos, con los que suele tener bastante acogida, donde venden ropa, productos de belleza para mujeres, bebidas, entre otros.

De igual manera, sigue disfrutando de su romance, cuyo identidad de su pareja ha querido mantener en total privacidad, detallando que aprendió a ser más reservada con esos aspectos de su vida.

