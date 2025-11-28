Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marcela Reyes causó intriga en redes tras compartir misterioso anuncio: "uf lo que se viene"

La Dj Marcela Reyes se dejó ver en lo que sería un día de grabación de lo que podría ser su próximo proyecto.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Marcela Reyes durante entrevista en el Canal RCN.
Marcela Reyes anunció que está trabajando en nuevos proyectos. Foto | Canal RCN.

Marcela Reyes, también conocida como 'La reina de la Guaracha', recientemente causó intriga en redes sociales tras aparecer desde particular lugar en el que se mostró trabajando en lo que podría ser su próximo proyecto.

¿Por qué Marcela Reyes generó intriga en redes sociales? Esta es la razón

A través de su cuenta de Instagram, en donde la también empresaria ha construido una enorme comunidad de millones de seguidores, generó expectativas al compartir curioso video en el que afirmó que se encuentra trabajando por sus metas y objetivos personales, "¿sus sueños descansan? porque los míos no", escribió.

En la grabación que compartió por medio de sus historias, se puede escuchar claramente a la persona que la graba diciendo que es confidencial lo que se está haciendo, "solo ella sabe por qué, para qué y cuándo", dice el hombre refiriéndose a Marcela.

Por su parte, la Dj asegura que tiene a un equipo super grande que se encuentra trabajando para hacer esto posible. Posteriormente, se le observa ingresando a un sitio bajo techo y más tarde a su camerino.

Marcela Reyes durante entrevista en el Canal RCN.
Marcela Reyes causó expectativa al mostrar particular video. Foto | Canal RCN.

¿Qué pasó con Marcela Reyes y por qué causó intriga en las últimas horas?

En una siguiente historia, la también influenciadora antioqueña, se dejó ver luciendo un vestido de flecos y una delicada manta en su cabeza mientras interpreta 'Qué Chimba de Vida', uno de los tantos éxitos de la cantante Karol G.

"Hablaron mal los puse a tragar saliva", cantó Reyes mientras camina por el sitio dirigiéndose a un lugar que revela al final del video. "Uf lo que se viene no se lo imaginan", agregó en la historia.

Por último, la exparticipante de 'Survivor, la isla de los famosos', mostró su llegada a un un estudio fotográfico, pues en lo poco que se logra ver, se perciben unas luces profesionales y un set listo para grabar.

Con estas imágenes, la influencer confirmó que viene en camino algo que seguramente será grande y dará mucho de qué hablar, entretanto, sus fanáticos esperan con ansias poder conocer más detalles de los planes de la Dj paisa.

