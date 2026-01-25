Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Manuela QM, pareja de Blessd, confesó que no esperaba ser mamá: "¡No estaba planificando!"

La creadora de contenido Manuela QM reveló cómo le confesó a su mamá que sería mamá y cómo han sido sus síntomas.

Manuela QM, pareja de Blessd, confesó que no esperaba ser mamá: "¡No estaba planificando!"
Manuela QM, pareja de Blessd, confesó que no esperaba ser mamá: "¡No estaba planificando!"

Hace varios días que la farándula nacional se sorprendió al confirmarse que el cantante de música urbana Blessd y su pareja Manuela QM serían papás de su primer bebé. Recordemos que el anuncio se dio el 19 de enero de 2026 mediante sus redes sociales, donde aprovecharon un emotivo mensaje junto a una foto de su ecografía para dar la noticia.

Por si fuera poco, el artista anticipó el lanzamiento de un nuevo sencillo inspirado en su bebé, con el que deja claro que esta nueva etapa de su vida saca lo más positivo en él.

Manuela QM, pareja de Blessd reveló cómo le confesó a su mamá que estaba embarazada
Manuela QM, pareja de Blessd reveló cómo le confesó a su mamá que estaba embarazada/ AFP: Rodrigo Varela

Manuela QM, pareja de Blessd, confesó que no esperaba ser mamá

En una reciente transmisión, la creadora de contenido quiso resolver alguna de las dudas más frecuentes frente a su embarazo, entre ellas, si su bebé era o no planeado. Al respecto, confesó que no esperaba ser mamá y que, aunque había dejado de planificar, se negaba a creer que realmente estuviera iniciando un proceso de gestación.

"Yo no estaba planificando, yo digo que donde yo estuviera planificando en ese entonces, jamás hubiera sospechado que estuviera en embarazo", reveló Manuela, quien más adelante agregó que incluso se hizo muchas pruebas para descartar que hubiera un error en el resultado.

Las confesiones de Manuela QM no quedaron ahí y más adelante le preguntaron cómo le había dado la noticia a su mamá, a lo que sin reparo alguno respondió que no hubo misterio de su parte en la noticia y que se lo manifestó con mucha tranquilidad.

¿Cómo han sido los síntomas de embarazo de Manuela QM, pareja de Blessd?

La también modelo aprovechó su transmisión para sincerarse con sus millones de seguidores sobre los síntomas que ha tenido en este nuevo proceso formando una vida. Explicó que, para su suerte no ha tenido cambios hormonales tan graves hasta el momento, que las náuseas no han estado presentes y los mareos tampoco.

Con esto, su comunidad de seguidores se mostró muy entusiasmada por conocer detalles sobre su embarazo y por saber de primera mano que este proceso no está siendo traumático para la pareja.

Pareja de Blessd confirmó que hasta el momento no ha tenido ningún síntoma de embarazo.
Pareja de Blessd confirmó que hasta el momento no ha tenido ningún síntoma de embarazo/ AFP Dimitrios Kambouris

