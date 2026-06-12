Manuela QM mostró por primera vez a su bebé y así luce pocos días después de dar a luz

Manuela QM reapareció en sus redes sociales junto a su pequeño bebé de tan solo dos días de nacido, generando una ola de reacciones entre sus seguidores tras las tiernas imágenes que mostró.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Los mejores memes de la inauguración del Mundial 2026: Shakira y J Balvin como protagonistas

¿Cómo mostró Manuela QM a su bebé tras regresar a casa?

Recientemente, Blessdcompartió una publicación en sus redes sociales con la que confirmó el nacimiento de su primer hijo. El cantante mostró algunas imágenes emocionado con la llegada del bebé y que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.

Ahora fue Manuela QM quien decidió compartir con sus más de dos millones de seguidores en Instagram algunos de los primeros momentos junto a su hijo tras regresar a casa.

Artículos relacionados Viral ¿Cuál será el futuro de la Selección Colombia en el Mundial 2026? Esto predijo Mhoni Vidente

En las imágenes la creadora de contenido se observa una decoración con globos azules y peluches y un gran letrero de bienvenida que prepararon para recibir al bebé y a Manuela QM.

Así presentó Manuela QM a su bebé tras regresar a casa. (Foto: AFP )

En las fotografías también se le ve muy sonriente a Manuela aparece sonriente sosteniendo a su hijo en brazos mientras posa desde su hogar.

Mientras que Caleb, el pequeño luce una pijama azul con varias figuras de Mickey Mouse y un gorro blanco, que enterneció a muchos de sus seguidores.

Junto a las imágenes, la influenciadora escribió un emotivo mensaje dedicado a su bebé.

“Solo Dios sabe lo mucho que oré por ti. Te amo, eres mi completa felicidad”, expresó Manuela QM para acompañar la publicación.

¿Qué detalles de las imágenes de Manuela QM llamaron la atención?

Como era de esperarse los comentarios comenzaron a surgir tras las imágenes de Manuela QM y muchos usuarios notaron algunos detalles en la publicación que llamaron la atención.

Artículos relacionados Shakira Shakira se pronunció tras la inauguración del Mundial 2026: en redes aseguraban que no era ella

Uno de ellos fue un arreglo floral con flores azules y una tarjeta que decía: “Bebesita y mi bebesito. Los amo”, mensaje que varios seguidores relacionaron con Blessd debido al color azul que suele identificar al artista.

Así presentó Manuela QM a su bebé tras regresar a casa. (Foto: AFP )

Otro de los aspectos que generó comentarios fue la apariencia de Manuela QM que a pocos días después de dar a luz a que pequeño se le ve muy feliz tras la llegada del bebé y además del aspecto de su cuerpo.