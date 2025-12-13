Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Manuela Gómez sorprendió al revelar su impactante cambio físico | FOTOS

Manuela Gómez, participante confirmada de La casa de los famosos Colombia 2026, impactó con su cambio físico.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Manuela Gómez dejó a todos en shock al mostrar su impactante cambio físico
Manuela Gómez dejó a todos en shock al mostrar su impactante cambio físico. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora Manuela Gómez, primera confirmada por El Jefe de La casa de los famosos Colombia para la tercera temporada, sorprendió al mostrar su impactante cambio físico al revelar cómo lucía a pocos días de haber dado a luz a su primera hija.

¿Cómo lucía Manuela Gómez tras dar a luz a su primera hija?

Hace pocas horas, Manuela Gómez compartió a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula miles de seguidores, su impactante cambio físico. La reconocida influenciadora mostró un antes y un después en el que evidenció cómo lucía a pocos días de haber dado a luz a su bebé.

Manuela Gómez aseguró que no usará máscaras en La casa de los famosos Colombia 2026.
Manuela Gómez reveló si será ella misma en La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

La empresaria llamó la atención al revelar que en ese momento llegó a pesar 80 kilos, mientras enseñaba imágenes en las que se le observan piernas, brazos y caderas con mayor volumen.

En la actualidad, Manuela Gómez luce una figura más esbelta y tonificada, con abdomen plano y un peso de 60 kilos, es decir, 20 kilos menos.

La publicación no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron su disciplina y el proceso que ha compartido tras convertirse en madre en el 2024.

¿Cómo será la participación de Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 2026?

Luego de que El Jefe de La casa de los famosos Colombia confirmara a Manuela Gómez como la primera participante elegida por él para ingresar al reality, la influenciadora compartió detalles sobre cómo espera proyectarse dentro del programa de la vida en vivo.

Manuela Gómez reveló cómo enfrentará La casa de los famosos Colombia 2026
Manuela Gómez aseguró que no usará máscaras en La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

Aseguró que no planea ingresar con un personaje, ni tampoco ser la villana de esta temporada, sino que por el contrario hará todo lo posible por mostrarse tal cual es. Así mismo, destacó que con su experiencia en Protagonistas de Novela sabía cómo manejar este tipo de formatos.

"Voy a seguir siendo yo, siempre, no les quepa la menor duda. Manuela es una persona muy sencilla, me gusta lo básico, me gusta la tranquilidad, eso no va a cambiar. Yo no voy pensando en que voy a montar un personaje, porque al fin y al cabo las máscaras siempre se caen"

