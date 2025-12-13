Manuela Gómez sorprendió al revelar su impactante cambio físico | FOTOS

La reconocida influenciadora Manuela Gómez, primera confirmada por El Jefe de La casa de los famosos Colombia para la tercera temporada, sorprendió al mostrar su impactante cambio físico al revelar cómo lucía a pocos días de haber dado a luz a su primera hija.

¿Cómo lucía Manuela Gómez tras dar a luz a su primera hija?

Hace pocas horas, Manuela Gómez compartió a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula miles de seguidores, su impactante cambio físico. La reconocida influenciadora mostró un antes y un después en el que evidenció cómo lucía a pocos días de haber dado a luz a su bebé.

Manuela Gómez reveló si será ella misma en La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

La empresaria llamó la atención al revelar que en ese momento llegó a pesar 80 kilos, mientras enseñaba imágenes en las que se le observan piernas, brazos y caderas con mayor volumen.

En la actualidad, Manuela Gómez luce una figura más esbelta y tonificada, con abdomen plano y un peso de 60 kilos, es decir, 20 kilos menos.

La publicación no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron su disciplina y el proceso que ha compartido tras convertirse en madre en el 2024.

¿Cómo será la participación de Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 2026?

Luego de que El Jefe de La casa de los famosos Colombia confirmara a Manuela Gómez como la primera participante elegida por él para ingresar al reality, la influenciadora compartió detalles sobre cómo espera proyectarse dentro del programa de la vida en vivo.

Manuela Gómez aseguró que no usará máscaras en La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

Aseguró que no planea ingresar con un personaje, ni tampoco ser la villana de esta temporada, sino que por el contrario hará todo lo posible por mostrarse tal cual es. Así mismo, destacó que con su experiencia en Protagonistas de Novela sabía cómo manejar este tipo de formatos.

