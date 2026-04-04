Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Manuela Gómez rompió el silencio y aseguró que no ama a Juan Pablo Restrepo, su expareja

Manuela Gómez habló de Juan Pablo Restrepo y explicó cómo es su relación actual como padres de su hija Samantha.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Manuela Gómez habló sobre su relación con Juan Pablo Restrepo
Manuela Gómez de sus sentimientos por Juan Pablo Restrepo / (Fotos del Canal RCN)

La relación entre Manuela Gómez y Juan Pablo Restrepo volvió a ser tema de conversación en redes sociales. Tras nuevas declaraciones, la empresaria llamó la atención al revelar qué siente realmente por su expareja.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Manuela Gómez y Juan Pablo Restrepo?

La relación entre Manuela Gómez y Juan Pablo Restrepo, conocido como JP Gringo, ha tenido varios momentos que llaman la atención, especialmente tras su participación en La casa de los famosos Colombia 2026.

A comienzos de 2025, la pareja confirmó su separación. En ese momento, Gómez pidió respeto por su vida privada y por la de su hija Samantha, y aclaró que, aunque ya no estaban juntos, mantenían una relación enfocada en el bienestar de la menor.

¿Qué pasó entre Manuela Gómez y Juan Pablo Restrepo?
Manuela Gómez recibió propuesta de matrimonio en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Uno de los episodios que más llamó la atención ocurrió en febrero de 2026, durante una dinámica del reality conocida como “congelados”. Allí, Juan Pablo ingresó a la casa junto a su hija para proponerle matrimonio a Gómez frente a las cámaras.

Tras ese momento, la empresaria evitó pronunciarse directamente sobre lo ocurrido. En su lugar, envió un saludo a su hija y expresó que la extrañaba, sin referirse a la propuesta.

Artículos relacionados

¿Por qué Manuela Gómez dice que "lo está intentando" con Juan Pablo Restrepo?

Durante una conversación en el programa ‘Tamo en vivo’, surgieron nuevas declaraciones sobre su situación actual. En medio del diálogo, Yaya Muñoz, una de las panelistas, mencionó que Gómez estaría intentando mantener ese vínculo por su hija.

¿Por qué Manuela Gómez dice que "lo está intentando" con Juan Pablo Restrepo?
Manuela Gómez dice que "lo está intentando" con Juan Pablo Restrepo / (Foto del Canal RCN)

Frente a esto, la empresaria explicó que su prioridad es el entorno en el que crece Samantha. Manuela destacó que busca evitar conflictos con el fin de mantener un ambiente tranquilo.

Afirmó que no desea que su hija crezca en medio de discusiones o tensiones. Por eso, ha optado por una relación basada en el respeto y la tranquilidad, en la que ambos puedan compartir como familia sin generar situaciones que afecten a la niña.

También indicó que cualquier acción entre los padres puede repercutir en su hija, por lo que procura tomar decisiones pensando en ese impacto.

Artículos relacionados

¿Manuela Gómez ama a Juan Pablo Restrepo?

En la misma conversación, Gómez fue consultada directamente sobre el amor que siente hacia Juan Pablo Restrepo. Ante la pregunta, de manera contundente, respondió que no ama a su expareja.

Explicó que ahora lo ve desde una perspectiva familiar, diferente a la que tenían como pareja. Afirmó que desea que a él le vaya bien y que incluso ha buscado que tenga oportunidades dentro de los espacios en los que ella participa.

Según reveló, se trata de un tipo de vínculo distinto, enfocado en el bienestar de su hija y en mantener una relación cordial.

Tras estas palabras, en redes sociales algunos internautas afirman que este sería un claro indicio de que no habrá boda y que la relación "no va más".

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Reconocido cantante se bajó del escenario. Talento nacional

Famoso cantante vallenato se bajó del escenario al vivir incómodo momento con el público; ¿qué pasó?

Reconocido cantante colombiano tuvo que suspender su presentación al vivir un episodio inesperado con los asistentes.

Violeta Bergonzi causa sensación con video viral y Alejandra Ávila aparece con llamativa reacción Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi celebró su cumpleaños y gesto de Alejandra Ávila no pasó desapercibido, ¿qué dijo?

Violeta Bergonzi celebró su cumpleaños con un trend viral que desató una curiosa reacción de la actriz Alejandra Ávila.

Karen Sevillano cuenta el susto que vivió. Karen Sevillano

Karen Sevillano reaccionó a un inesperado encuentro con uno de los animales más venenosos del mundo: "Casi muero"

Karen Sevillano sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo vivió un momento inesperado en medio de su paseo.

Lo más superlike

Beba le pide a Alejandro Estrada que no le hable más. La casa de los famosos

Beba le reclamó a Alejandro Estrada y le pidió que tomara distancia en La casa de los famosos; ¿por qué?

Beba y Alejandro Estrada vivieron un momento incómodo en La casa de los famosos por las declaraciones del actor en el brunch.

Talento internacional

Famoso cantante vence el cáncer por sexta vez y celebra su triunfo en redes sociales: "Sigo aquí"

Paola Jara emociona a sus fans al publicar un video jugando con Emilia Paola Jara

Paola Jara conmovió las redes al revelar un video jugando con Emilia: ¿por fin mostró su rostro?

Crea así de fácil una foto viral con las frutas infieles de TikTok Viral

¿Cómo hacer la foto viral con las frutas infieles de TikTok? Te lo explicamos paso a paso

Mateo Varela y Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia. Norma Nivia

Mateo Valera hizo llorar a Norma Nivia tras impresionante regalo de cumpleaños: le regaló una estrella