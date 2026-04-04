Manuela Gómez rompió el silencio y aseguró que no ama a Juan Pablo Restrepo, su expareja

La relación entre Manuela Gómez y Juan Pablo Restrepo volvió a ser tema de conversación en redes sociales. Tras nuevas declaraciones, la empresaria llamó la atención al revelar qué siente realmente por su expareja.

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¿Qué pasó entre Manuela Gómez y Juan Pablo Restrepo?

La relación entre Manuela Gómez y Juan Pablo Restrepo, conocido como JP Gringo, ha tenido varios momentos que llaman la atención, especialmente tras su participación en La casa de los famosos Colombia 2026.

A comienzos de 2025, la pareja confirmó su separación. En ese momento, Gómez pidió respeto por su vida privada y por la de su hija Samantha, y aclaró que, aunque ya no estaban juntos, mantenían una relación enfocada en el bienestar de la menor.

Manuela Gómez recibió propuesta de matrimonio en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Uno de los episodios que más llamó la atención ocurrió en febrero de 2026, durante una dinámica del reality conocida como “congelados”. Allí, Juan Pablo ingresó a la casa junto a su hija para proponerle matrimonio a Gómez frente a las cámaras.

Tras ese momento, la empresaria evitó pronunciarse directamente sobre lo ocurrido. En su lugar, envió un saludo a su hija y expresó que la extrañaba, sin referirse a la propuesta.

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¿Por qué Manuela Gómez dice que "lo está intentando" con Juan Pablo Restrepo?

Durante una conversación en el programa ‘Tamo en vivo’, surgieron nuevas declaraciones sobre su situación actual. En medio del diálogo, Yaya Muñoz, una de las panelistas, mencionó que Gómez estaría intentando mantener ese vínculo por su hija.

Manuela Gómez dice que "lo está intentando" con Juan Pablo Restrepo / (Foto del Canal RCN)

Frente a esto, la empresaria explicó que su prioridad es el entorno en el que crece Samantha. Manuela destacó que busca evitar conflictos con el fin de mantener un ambiente tranquilo.

Afirmó que no desea que su hija crezca en medio de discusiones o tensiones. Por eso, ha optado por una relación basada en el respeto y la tranquilidad, en la que ambos puedan compartir como familia sin generar situaciones que afecten a la niña.

También indicó que cualquier acción entre los padres puede repercutir en su hija, por lo que procura tomar decisiones pensando en ese impacto.

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¿Manuela Gómez ama a Juan Pablo Restrepo?

En la misma conversación, Gómez fue consultada directamente sobre el amor que siente hacia Juan Pablo Restrepo. Ante la pregunta, de manera contundente, respondió que no ama a su expareja.

Explicó que ahora lo ve desde una perspectiva familiar, diferente a la que tenían como pareja. Afirmó que desea que a él le vaya bien y que incluso ha buscado que tenga oportunidades dentro de los espacios en los que ella participa.

Según reveló, se trata de un tipo de vínculo distinto, enfocado en el bienestar de su hija y en mantener una relación cordial.

Tras estas palabras, en redes sociales algunos internautas afirman que este sería un claro indicio de que no habrá boda y que la relación "no va más".