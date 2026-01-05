Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Manuela Gómez presentó inconveniente previo ingreso a La casa de los famosos Colombia

Manuela Gómez encendió las alarmas entre sus seguidores tras revelar que atravesó un inesperado inconveniente.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Manuela Gómez tuvo inconveniente antes de entrar a La casa de los famosos Colombia
Manuela Gómez tuvo inconveniente antes de entrar a La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

A pocos días de cruzar la puerta de La casa de los famosos Colombia, Manuela Gómez encendió las alarmas entre sus seguidores tras revelar inesperado inconveniente que le traería problemas durante su paso por el reality.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el inconveniente que Manuela Gómez presentó previo a su ingreso a La casa de los famosos Colombia?

Manuela Gómez, al igual que otros participantes confirmados para La casa de los famosos Colombia 2026, tuvieron que desplazarse a la capital colombiana para cumplir con diversos compromisos previo a su ingreso al reality que dará inicio el próximo lunes 12 de enero por la pantalla chica y 24/7 por la app del Canal RCN.

Manuela confesó sentirse emocionada y lista para esta nueva etapa personal y mediática.
Manuela confesó sentirse emocionada y lista para esta nueva etapa personal y mediática. Foto Canal RCN

Según comentó por medio de un video compartido a través de las historias de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Manuela Gómez extravió su maleta principal para La casa de los famosos Colombia en el aeropuerto, así mismo aseguró que no sabía si se había quedado en Medellín o si la confusión estaba en el aeropuerto de Bogotá.

Artículos relacionados

“Se me perdió una maleta, se me perdió la maleta principal del reality. Literalmente en esa maleta iba la mitad del reality y no aparece, no sé si se quedó en Medellín. Dios quiera que aparezca, si no, ¡Ay, Manuela, vas a estar en problemas sin tu maleta!”

Vale la pena recordar que durante semanas, la principal preocupación de Manuela era tener la cantidad de ropa adecuada para su estancia dentro del programa, pero al parecer estos planes se vieron empañados con este inesperado momento.

Artículos relacionados

Habrá que esperar si la maleta aparece a tiempo o si Manuela Gómez tendrá que ingeniárselas para iniciar su experiencia en La casa de los famosos Colombia sin sus pertenencias, justo a pocos días del esperado estreno del reality.

¿Qué famosos estarán en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Manuela Gómez es una de las participantes elegidas directamente por El Jefe de La casa de los famosos Colombia y se unirá a 19 famosos que ya han sido anunciados de manera oficial.

Manuela Gómez sorprende al hablar de los obstáculos previos a La casa de los famosos
Manuela Gómez sorprende al hablar de los obstáculos previos a La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Manuela Gómez es una de las participantes elegidas directamente por El Jefe de La casa de los famosos Colombia y se unirá a 19 famosos que ya han sido anunciados de manera oficial. Entre estos se encuentran:

  • Nicolás Arrieta
  • Alexa Torrex
  • Esteban Bernal
  • Luisa Cortina
  • Eidevin López
  • Lorena Altamirano
  • Maiker Smith
  • Yuli Ruiz
  • Manuela Gómez
  • Campanita
  • Johanna Fadul
  • Marilyn Patiño
  • Juanse Laverde
  • Alejandro Estrada
  • Renzo Meneses
  • Beba de la Cruz
  • Jay Torres
  • Juan Palau
  • Juanda Caribe
  • Sara Uribe
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sara Uribe y Manuela Gómez viven tenso posicionamiento antes de La casa de los famosos Sara Uribe

Sara Uribe y Manuela Gómez protagonizan tenso posicionamiento antes de La casa de los famosos | VIDEO

Sara Uribe y Manuela Gómez tuvieron su primer posicionamiento previo a La casa de los famosos Colombia 2026.

Luisa Fernanda W hizo una inesperada confesión acerca de su relación con Pipe Bueno: esto dijo Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W hizo una inesperada confesión acerca de su relación con Pipe Bueno: esto dijo

Luisa Fernanda W rompió el silencio acerca de cómo separa lo emocional a lo personal dentro de su relación con Pipe Bueno.

Famosa actriz busca asistencia médica para morir Talento internacional

Famosa actriz busca asistencia médica para morir tras años de trastornos mentales

Actriz y comediante canadiense solicita asistencia médica para morir tras décadas de lucha constante contra diversos trastornos mentales.

Lo más superlike

Jhony Rivera llegó de sorpresa al concierto de Andy Rivera en el Parque Nariño, en Pasto. Jhonny Rivera

Jhony Rivera sorprendió a Andy Rivera al aparecer disfrazado en su concierto en Pasto

El concierto de Andy Rivera en Pasto tuvo un momento inesperado cuando Jhony Rivera apareció disfrazado y terminó acompañando a su hijo en tarima.

WhatsApp Tecnología

La lista de celulares en los que WhatsApp deja de funcionar a partir del 15 de enero de 2026

Juanda Caribe lideró campaña que transformó la vida de un niño barranquillero La casa de los famosos

Juanda Caribe lideró campaña solidaria que transformó la vida de un niño barranquillero

La actriz Alejandra Barros revela que contrajo neumonía tras largas jornadas de grabaciones Talento internacional

Famosa actriz revela que contrajo neumonía por largas jornadas de trabajo

Los festivos son aprovechados para descansar o viajar. Curiosidades

Nuevo año, ¿cuántos festivos tendrá Colombia en el 2026 y cuándo serán?