Manuela Gómez presentó inconveniente previo ingreso a La casa de los famosos Colombia

A pocos días de cruzar la puerta de La casa de los famosos Colombia, Manuela Gómez encendió las alarmas entre sus seguidores tras revelar inesperado inconveniente que le traería problemas durante su paso por el reality.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Luto en la familia Valdiri Sepúlveda: en pleno inicio de año tuvieron que decir adiós a ser especial

¿Cuál fue el inconveniente que Manuela Gómez presentó previo a su ingreso a La casa de los famosos Colombia?

Manuela Gómez, al igual que otros participantes confirmados para La casa de los famosos Colombia 2026, tuvieron que desplazarse a la capital colombiana para cumplir con diversos compromisos previo a su ingreso al reality que dará inicio el próximo lunes 12 de enero por la pantalla chica y 24/7 por la app del Canal RCN.

Manuela confesó sentirse emocionada y lista para esta nueva etapa personal y mediática. Foto Canal RCN

Según comentó por medio de un video compartido a través de las historias de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Manuela Gómez extravió su maleta principal para La casa de los famosos Colombia en el aeropuerto, así mismo aseguró que no sabía si se había quedado en Medellín o si la confusión estaba en el aeropuerto de Bogotá.

“Se me perdió una maleta, se me perdió la maleta principal del reality. Literalmente en esa maleta iba la mitad del reality y no aparece, no sé si se quedó en Medellín. Dios quiera que aparezca, si no, ¡Ay, Manuela, vas a estar en problemas sin tu maleta!”

Vale la pena recordar que durante semanas, la principal preocupación de Manuela era tener la cantidad de ropa adecuada para su estancia dentro del programa, pero al parecer estos planes se vieron empañados con este inesperado momento.

Artículos relacionados Anuel AA Anuel AA enciende las alarmas tras reaparecer con preocupante aspecto

Habrá que esperar si la maleta aparece a tiempo o si Manuela Gómez tendrá que ingeniárselas para iniciar su experiencia en La casa de los famosos Colombia sin sus pertenencias, justo a pocos días del esperado estreno del reality.

¿Qué famosos estarán en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Manuela Gómez es una de las participantes elegidas directamente por El Jefe de La casa de los famosos Colombia y se unirá a 19 famosos que ya han sido anunciados de manera oficial.

Manuela Gómez sorprende al hablar de los obstáculos previos a La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Manuela Gómez es una de las participantes elegidas directamente por El Jefe de La casa de los famosos Colombia y se unirá a 19 famosos que ya han sido anunciados de manera oficial. Entre estos se encuentran: