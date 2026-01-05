Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Manuela Gómez hace curiosa petición a Sara Uribe, nueva participante de La casa de los famosos

Manuela Gómez hizo inesperada petición a Sara Uribe tras confirmar su participación en La casa de los famosos Colombia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Manuela Gómez sorprende con inesperada petición a Sara Uribe.
Manuela Gómez sorprende con inesperada petición a Sara Uribe. (Foto Canal RCN).

Sara Uribe es la nueva participante confirmada por El Jefe para ingresar a La casa de los famosos Colombia el próximo 12 de enero de 2026. La presentadora se une a otros 19 participantes, entre ellos Manuela Gómez, quien se pronunció con una inesperada petición para la también modelo.

Artículos relacionados

¿Qué le pidió Manuela Gómez a Sara Uribe tras confirmarse en La casa de los famosos?

Una vez El Jefe confirmó por medio de las redes sociales del Canal RCN que Sara Uribe haría parte de los famosos que habitarían su casa durante los próximos meses, Manuela Gómez no pudo evitar reaccionar ante la noticia. La empresaria e influenciadora no solo expresó su emoción por compartir esta experiencia con la presentadora, sino que además le hizo una curiosa petición.

Manuela Gómez y Sara Uribe posando a la cámara.
Manuela Gómez reaccionó al ingreso de Sara Uribe a La casa de los famosos. Foto | Canal RCN.

Y es que esta no sería la primera vez que ambas participantes participan en un mismo reality, pues en 2012 Manuela Gómez y Sara Uribe estuvieron juntas en Protagonistas de Nuestra Tele, un reality del Canal RCN en el que la presentadora salió ganadora.

Artículos relacionados

Por tal razón, Manuel le pidió a Sara que en esta ocasión le permitiera ser ella la ganadora del reality, teniendo en cuenta que ella ya tenía una victoria en este tipo de formatos del Canal RCN.

“Wow! No puedo creerlo. Otra vez juntas en un reality, déjame ganarme esta casa de los famosos por favor, muchas bendiciones”.

Hasta el momento, Sara Uribe no ha reaccionado al comentario de Manuela Gómez y se desconoce si lo hará durante su participación en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué participantes han sido confirmados para La casa de los famosos Colombia 2026?

Con el anuncio de Sara Uribe como participante confirmada para La casa de los famosos Colombia son 20 los famosos que habitarán la afamada casa de El Jefe.

Artículos relacionados

De esta manera, junto a la presentadora se encuentran personalidades como: Nicolás Arrieta, Alexa Torrex, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz, Manuela Gómez, Campanita, Johanna Fadul, Marilyn Patiño, Juanse Laverde, Alejandro Estrada, Renzo Meneses, Beba de la Cruz, Jay Torres, Juan Palau y Juanda Caribe.

Manuela Gómez posando a la cámara.
Esto dijo Manuela Gómez sobre el ingreso de Sara Uribe a La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sara Uribe y Manuela Gómez viven tenso posicionamiento antes de La casa de los famosos Sara Uribe

Sara Uribe y Manuela Gómez protagonizan tenso posicionamiento antes de La casa de los famosos | VIDEO

Sara Uribe y Manuela Gómez tuvieron su primer posicionamiento previo a La casa de los famosos Colombia 2026.

Luisa Fernanda W hizo una inesperada confesión acerca de su relación con Pipe Bueno: esto dijo Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W hizo una inesperada confesión acerca de su relación con Pipe Bueno: esto dijo

Luisa Fernanda W rompió el silencio acerca de cómo separa lo emocional a lo personal dentro de su relación con Pipe Bueno.

Famosa actriz busca asistencia médica para morir Talento internacional

Famosa actriz busca asistencia médica para morir tras años de trastornos mentales

Actriz y comediante canadiense solicita asistencia médica para morir tras décadas de lucha constante contra diversos trastornos mentales.

Lo más superlike

Jhony Rivera llegó de sorpresa al concierto de Andy Rivera en el Parque Nariño, en Pasto. Jhonny Rivera

Jhony Rivera sorprendió a Andy Rivera al aparecer disfrazado en su concierto en Pasto

El concierto de Andy Rivera en Pasto tuvo un momento inesperado cuando Jhony Rivera apareció disfrazado y terminó acompañando a su hijo en tarima.

WhatsApp Tecnología

La lista de celulares en los que WhatsApp deja de funcionar a partir del 15 de enero de 2026

Juanda Caribe lideró campaña que transformó la vida de un niño barranquillero La casa de los famosos

Juanda Caribe lideró campaña solidaria que transformó la vida de un niño barranquillero

La actriz Alejandra Barros revela que contrajo neumonía tras largas jornadas de grabaciones Talento internacional

Famosa actriz revela que contrajo neumonía por largas jornadas de trabajo

Los festivos son aprovechados para descansar o viajar. Curiosidades

Nuevo año, ¿cuántos festivos tendrá Colombia en el 2026 y cuándo serán?