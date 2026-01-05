Manuela Gómez hace curiosa petición a Sara Uribe, nueva participante de La casa de los famosos

Sara Uribe es la nueva participante confirmada por El Jefe para ingresar a La casa de los famosos Colombia el próximo 12 de enero de 2026. La presentadora se une a otros 19 participantes, entre ellos Manuela Gómez, quien se pronunció con una inesperada petición para la también modelo.

¿Qué le pidió Manuela Gómez a Sara Uribe tras confirmarse en La casa de los famosos?

Una vez El Jefe confirmó por medio de las redes sociales del Canal RCN que Sara Uribe haría parte de los famosos que habitarían su casa durante los próximos meses, Manuela Gómez no pudo evitar reaccionar ante la noticia. La empresaria e influenciadora no solo expresó su emoción por compartir esta experiencia con la presentadora, sino que además le hizo una curiosa petición.

Manuela Gómez reaccionó al ingreso de Sara Uribe a La casa de los famosos.

Y es que esta no sería la primera vez que ambas participantes participan en un mismo reality, pues en 2012 Manuela Gómez y Sara Uribe estuvieron juntas en Protagonistas de Nuestra Tele, un reality del Canal RCN en el que la presentadora salió ganadora.

Por tal razón, Manuel le pidió a Sara que en esta ocasión le permitiera ser ella la ganadora del reality, teniendo en cuenta que ella ya tenía una victoria en este tipo de formatos del Canal RCN.

“Wow! No puedo creerlo. Otra vez juntas en un reality, déjame ganarme esta casa de los famosos por favor, muchas bendiciones”.

Hasta el momento, Sara Uribe no ha reaccionado al comentario de Manuela Gómez y se desconoce si lo hará durante su participación en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué participantes han sido confirmados para La casa de los famosos Colombia 2026?

Con el anuncio de Sara Uribe como participante confirmada para La casa de los famosos Colombia son 20 los famosos que habitarán la afamada casa de El Jefe.

De esta manera, junto a la presentadora se encuentran personalidades como: Nicolás Arrieta, Alexa Torrex, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz, Manuela Gómez, Campanita, Johanna Fadul, Marilyn Patiño, Juanse Laverde, Alejandro Estrada, Renzo Meneses, Beba de la Cruz, Jay Torres, Juan Palau y Juanda Caribe.