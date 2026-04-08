Desde hace varias semanas, el nombre de Manuela Gómez se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Tras ser eliminada del reality, varios internautas se han preguntado acerca de lo que ha hecho Manuela desde entonces, en especial, acerca de si se casaría o no con Juan Pablo Restrepo tras el anillo de compromiso que le entregó.

Así también, Manuela ha recibido algunas críticas mediante las redes sociales acerca del aparente cambio físico que ha tenido en las últimas semanas desde que fue eliminada de La casa de los famosos Colombia.

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¿Cuál es la razón por la que Manuela Gómez ha recibido algunas críticas por su aspecto físico?

Esto dijo Manuela Gómez tras algunas crítcias en redes sociales. | Foto: Canal RCN

En las últimas semanas, Manuela Gómez se ha convertido en centro de atención mediática no solo por todos los acontecimientos que ha hecho desde que salió de La casa de los famosos Colombia, sino que también, por algunas críticas que ha recibido con respecto a su aspecto físico.

Por este motivo, algunos internautas le han dicho en varios comentarios compartido en sus redes sociales que “se subió de peso”. Con base en esto, Manuela respondió las siguientes palabras tras algunas críticas presentadas por su aspecto, detallando esto:

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“Estoy literalmente de vacaciones, haciendo una pausa activa, tomando aire fresco, piscina, lo que yo soñaba dentro del reality, yo decía, ¿cuándo será? También, estoy en modod trabajo, me subí de peso, pero me encanta estar así, pero estaba súper flaca y me engordé, pero no me importa”, agregó Manuela Gómez.

Con base en estas palabras, Manuela confesó que está disfrutando de unos días junto a su hija Samantha, pues, durante el tiempo que estuvo en el reality se subió de peso.

Así fue el paso de Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

¿Cuál fue uno de los momentos más comentados para Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia?

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Recordemos que uno de los momentos que más comentarios dejó por parte de los internautas en La casa de los famosos Colombia se trató cuando Juan Pablo Restrepo, su pareja le entregó un anillo en el que aparentemente fue de compromiso.

Sin embargo, Manuela por el momento no ha confirmado si se casará o no, pues varios de sus seguidores se encuentran bajo la expectativa de lo que podrá ocurrir al respecto.