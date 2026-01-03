Manuela Gómez destapa los problemas que vive antes de entrar a La casa de los famosos

La reconocida influenciadora Manuela Gómez se mostró preocupada por medio de sus redes sociales a pocos días de ingresar a La casa de los famosos Colombia. La participante mencionó que aún tenía cosas sin resolver y su tiempo se estaba acabando.

¿Qué problemas enfrenta Manuela Gómez previo a su ingreso a La casa de los famosos Colombia?

Por medio de un video publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Manuela Gómez compartió su preocupación a pocos días de ingresar a la casa más famosa del mundo: La casa de los famosos Colombia que abrirá sus puertas el próximo lunes 12 de enero del 2026.

Manuela Gómez sorprende al hablar de los obstáculos previos a La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

La influenciadora reveló que, aunque llevaba semanas preparándose para que su experiencia en el reality fuera la mejor, no había logrado solucionar el tema de sus maletas. Según explicó, el espacio no era suficiente para toda la ropa que tenía planeada usar durante su estancia.

“He hecho Tetris ochenta y cuatro mil veces y eso no da, va a tocar una maleta adicional. Esos trajes súper elegantes ocupan una maleta, ¿y entonces el resto de la ropa qué?”, expresó.

Con esto, Manuela Gómez dejó en evidencia que, a pocos días de ingresar a La casa de los famosos Colombia, ya enfrenta algunos inconvenientes en medio de los preparativos, situación que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

¿Manuela Gómez se siente lista para iniciar su participación en La casa de los famosos Colombia?

Así mismo, la también empresaria manifestó sentirse con una gran nostalgia al saber que dentro de poco tendrá que dejar Medellín para iniciar con esta nueva aventura en la capital colombiana.

Expresó que se encontraba manejando en las calles de la ciudad sin rumbo fijo como parte de una despedida temporal de su realidad.

"Qué nostalgia, voy sin rumbo fijo, no sé ni para dónde voy, aprovechando, manejando por la ciudad, despidiéndome... No crean que es así de fácil uno abandonar todo, ojalá fuera tan fácil"