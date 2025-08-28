En las últimas horas, Manuela Gómez conmovió a sus seguidores en redes sociales al hacer una dura confesión sobre cómo era su vida años atrás.

¿Qué dijo Manuela Gómez sobre su difícil pasado?

A través de su cuenta de Instagram, en donde Manuela Gómez cuenta con miles de seguidores, dio a conocer que varios momentos de su vida sintió que tanto esfuerzo de su parte no valía la pena, pues en medio de sus aciertos y errores, deseaba contar con una compañía.

“Yo decía, pa’ que tanta lucha, pa’ que tanto esfuerzo, tanto trabajo, si yo no tengo con quien compartir mi felicidad, yo no tengo con quien compartir mis triunfos, mis logros, mis éxitos, mis fracasos también”, aseguró por medio de sus historias.

De acuerdo con la empresaria antioqueña, en aquella época se sentía muy sola, además, hizo una dolorosa revelación y es que, en su momento deseaba m0r1rse, “no le encontraba sentido a mi vida”, señaló.

Manuela Gómez abrió su corazón en redes sociales. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la dolorosa confesión que hizo Manuela Gómez sobre su vida?

Así mismo, Gómez insinuó que se sentía frustrada de trabajar y esforzarse por salir adelante y no tener a nadie a su lado, incluso aseguró que deseaba tener junto a ella a una persona que la amara de manera incondicional en sus días buenos y en los no tan buenos.

La dolorosa confesión que hizo Manuela Gómez sobre su vida. Foto | Canal RCN.

¿Quién llegó a la vida de Manuela Gómez para transformarla?

Pese a lo difícil que fue superar este episodio de su vida en el que todo parecía estar perdido, habló con ilusión sobre su hija y la forma tan especial en la que llegó para transformar su vida y llenarla de esperanza.

“Y vea, llegó ella, es que no lo puedo creer que de mi barriguita haya salido Samantha, yo pensé que no podía ser mamá”, dijo la emprendedora con evidente emoción.

Hoy en día, la exaspirante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia goza de una vida llena de amor, pues definitivamente la pequeña llegó para mostrar su mundo y demostrarle todos los días que vale la pena seguir insistiendo y luchando por lo que se quiere.