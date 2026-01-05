Manuela Gómez compartió detalles de su preparación para ingresar a La casa de los famosos

Manuela Gómez está a pocos días de iniciar una de las experiencias más comentadas de la televisión colombiana y, como era de esperarse, decidió abrirles una ventana a sus seguidores para mostrar cómo se está preparando antes de cruzar la puerta de La casa de los famosos Colombia.

Más allá de la emoción y los nervios propios del encierro, la creadora de contenido habló con total honestidad sobre un aspecto clave para cualquier participante, el autocuidado y la planificación estética antes de un reality que la mantendrá aislada del mundo exterior durante varios meses.

¿Por qué Manuela Gómez decidió hacer cambios estéticos antes del reality?

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la decisión de Manuela Gómez de retirarse las pestañas postizas antes de su ingreso, lejos de tratarse de un cambio impulsivo, la influencer explicó que este paso responde a una elección consciente de cuidado.

Al tratarse de un procedimiento que requiere retoques cada 15 o 20 días, mantenerlas dentro del programa sería prácticamente imposible.

Manuela señaló que el objetivo principal es permitir que su rostro descanse, evitando tratamientos que demanden mantenimiento constante o productos específicos que no estarán disponibles dentro de La casa.

¿Cómo planea Manuela Gómez manejar su imagen dentro de La casa de los famosos Colombia?

Aunque decidió ingresar sin pestañas postizas, Manuela Gómez fue clara en afirmar que no abandona por completo el mundo del maquillaje.

De hecho, comentó que ya aprendió a colocárselas por sí misma, lo que le permitirá jugar con su imagen en momentos puntuales dentro del programa, cuando quiera cambiar su look o sentirse diferente.

Manuela Gómez se alista para La Casa de los Famosos y toma una decisión clave sobre su imagen. (Foto Canal RCN).

El maquillaje básico y funcional hará parte de su maleta, priorizando productos prácticos y de fácil aplicación, la idea es mantener una imagen fresca y realista, alineada con las dinámicas del reality, donde las rutinas intensas, las cámaras permanentes y la convivencia constante no siempre permiten largos procesos de arreglo personal.

¿Qué emociones vive Manuela Gómez antes de este nuevo reto televisivo?

Más allá de lo estético, Manuela Gómez expresó sentirse profundamente emocionada por esta nueva etapa, pues para ella, ingresar a La casa de los famosos Colombia representa un reto personal y profesional que va mucho más allá de la fama o la exposición mediática.

Manuela Gómez compartió detalles de su preparación antes de ingresar al reality. (Foto Canal RCN).

Sus seguidores han reaccionado de manera positiva, resaltando la transparencia con la que ha compartido cada detalle de su preparación, muchos aplauden que priorice el bienestar y la autenticidad sobre estándares irreales de belleza, especialmente en un formato donde el público observa cada gesto y cada cambio.

Con esta preparación, Manuela Gómez demuestra que entrar a un reality no es solo empacar maletas, sino tomar decisiones conscientes que permitan vivir la experiencia de la mejor manera posible, cuidando tanto la imagen como la salud emocional y física.