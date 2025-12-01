Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mánager de Altafulla rompe el silencio tras rumores sobre su supuesto regreso a la televisión

Altafulla fue vinculado a un nuevo reality, pero su mánager salió a desmentirlo con firmeza en redes sociales.

Manager de Altafulla desmiente los rumores sobre su participación en un reality.
Altafulla no participará en más realities, según confirmó su mánager. (Foto de Canal RCN)

Los rumores sobre una nueva participación de Altafulla en un reality volvieron a tomar fuerza esta semana en redes sociales.

Altafulla se dedicará a su carrera musical.
Altafulla se dedicará por completo a su carrera musical. (Foto de Canal RCN)

¿Qué dijo el mánager de Altafulla sobre los rumores de su regreso a un reality?

Algunos internautas insinuaron que el cantante barranquillero estaría listo para regresar a la televisión, lo que generó especulación entre sus seguidores.

Sin embargo, desde su equipo de trabajo se encargaron de desmentir la información y aclarar el panorama.

Carlos Rueda, mánager del artista, fue quien se pronunció para poner fin a los comentarios.

Según explicó, no existe ningún acuerdo ni intención de que Altafulla haga parte de un nuevo formato de telerrealidad.

La aclaración llegó luego de que se viralizara una imagen que mostraba al cantante junto al logo de un reconocido programa, lo que alimentó la confusión entre los usuarios.

Ante la velocidad con la que se difundió la información, el equipo de Altafulla decidió intervenir para evitar malentendidos.

“Dijimos que no estamos interesados”, expresó Carlos Rueda en su publicación.

¿Cómo fue el paso de Altafulla por La Casa de los Famosos Colombia?

Altafulla ya había tenido una experiencia en televisión cuando participó en La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Su ingreso a mitad de temporada generó sorpresa, pero rápidamente se ganó el cariño del público por su actitud tranquila y su enfoque en la convivencia lo que lo llevó a ganarse el programa.

Su paso por el reality fue clave para ampliar su visibilidad y consolidar su imagen pública.

Desde entonces, el artista ha enfocado sus esfuerzos en la música. Con un estilo que fusiona pop urbano y sonidos del Caribe, ha lanzado varios sencillos que han tenido buena acogida en plataformas digitales.

También ha participado en festivales y eventos en distintas ciudades del país, fortaleciendo su presencia en la escena musical nacional.

Por ahora, Altafulla continúa trabajando en nuevos proyectos musicales y descartando cualquier vínculo con realities o formatos similares.

Su equipo ha sido claro en que el enfoque está puesto en el crecimiento artístico y en seguir conectando con su audiencia a través de la música, no de la televisión.

Altafulla fue el ganador de La casa de los famosos Colombia.
Altafulla fue el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)
