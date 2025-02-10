Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mamá de B-King rompió el silencio sobre Angie Miller: lo que dijo sorprendió

Adriana Salazar, madre de B-King, reveló detalles no conocidos sobre la relación de Angie Miller y su difunto hijo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Qué dijo la mamá de B-King sobre Angie Miller?
Mamá de B-King habló de Angie Miller y lo que reveló dejó a muchos impactados. (Foto Canal RCN).

Adriana Salazar, madre de Bayron Sánchez B-King, habló por primera vez sobre la muerte del cantante colombiano en territorio mexicano y su relación con la modelo venezolana, Angie Miller.

¿Qué dijo la mamá de B-King sobre Angie Miller, la modelo que estuvo con él en México?

En una reciente conversación con el pódcast Más Allá del Silencio, Adriana Salazar, madre de B-King, reveló detalles poco conocidos alrededor de la muerte del cantante en México, entre ellos, la verdadera relación que tuvo con la modelo venezolana Angie Miller.

B-King en entrevista en Buen día Colombia.
Mamá de B-King habló por primera vez tras el fallecimiento de su hijo. Foto | Canal RCN.

Según contó Salazar, B-King no conocía a nadie en ese país, salvo a su mánager, por lo que su primer contacto con Regio Clown, también hallado sin vida, y con Miller se dio apenas llegó a territorio mexicano.

“Yo lo que sé es que a él se la presentaron y la conoció allá, al igual que a Regio. Mi hijo no conocía a nadie, solo a su mánager”, comentó.

La madre del artista confirmó que fue entonces cuando ambos hicieron clic y se volvieron inseparables. También relató que la supuesta desaparición de Angie le causó gran preocupación, hasta que se enteró de que en realidad estaba detenida para ser interrogada por las autoridades.

Hermana de B-King compartió un emotivo recuerdo con el artista tras su fallecimiento.
¿Cuál fue la causa del fallecimiento de B-King y Regio Clown? | Foto: Canal RCN

“Se la presentaron, se hicieron muy amigos y se encarretaron, pero mi hijo no la conocía. Creo que se la presentó Regio. Después me di cuenta de que Angie estaba como desaparecida y ahí quedé como ‘uy, cómo así’, pero luego supimos que estaba detenida mientras la interrogaban”, dijo.

Salazar aseguró que esa fue la última vez que supo algo de Miller, ya que desde que fue liberada desconoce qué ocurrió con la joven que acompañó a su hijo en sus últimos días.

¿La mamá de B-King desconfiaba de Regio Clown?

Así mismo, en esta misma entrevista, la madre de B-King reveló que su hijo se había acercado a ella con gran entusiasmo para comentarle que había sido contratado para cantar en territorio mexicano, pero al ver la fotografía de Regio Clown sintió un pálpito que no le gustó para nada.

Sin embargo, Salazar mencionó que no quiso decirle nada a su hijo ya que se encontraba muy emocionado porque iba a presentarse por primera vez en el país azteca, logrando su sueño de ser un artista internacional.

