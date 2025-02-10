Mamá de B-King habló entre lágrimas sobre la forma en que murió su hijo

Tras más de 15 días de haberse reportado la desaparición del cantante colombiano B-King, posteriormente hallado sin vida en territorio mexicano, Adriana Salazar, madre del artista, habló por primera vez sobre el trágico suceso y reveló estremecedores detalles sobre la forma en que murió su hijo.

¿Qué dijo la mamá de B-King sobre la muerte de su hijo?

En entrevista con el pódcast Más Allá del Silencio, Adriana Salazar, madre de B-King, habló por primera vez sobre cómo ha afrontado la muerte de su hijo y todo lo que esta ha implicado. En medio de su relato, la mujer no pudo evitar romper en llanto, al mencionar la forma en la que su hijo perdió la vida.

Mamá de B-King contó estremecedor testimonio de la muerte de su hijo. Foto | Buen día Colombia.

En medio del gran vacío que su hijo le dejó, Salazar comentó que le dolía saber la forma en la que el joven de 31 años perdió la vida, pues fue enfática en que ninguna persona merecía tener este final tan doloroso.

“Me duele mucho la forma en la que se murió, porque él no se merecía morir así, yo creo que nadie merece morir así, y menos un ser tan lindo como él, porque era un ser muy especial”.

Pues recordemos que el cuerpo sin vida de B-King fue hallado dentro de costales blancos, completamente desm*mbrado junto al DJ Regio clown, con quien se conoció por primera vez en México.

¿Cuál fue la causa del fallecimiento de B-King y Regio Clown? | Foto: Canal RCN

“Me mostraron el torso y yo, por los dos tatuajitos que tenía acá (señalándose el pecho), lo reconocí. Tenía a la Virgen y el rostro de Jesucristo, y ahí supe que era mi hijo. Después nos fuimos a un pueblo en el Estado de México y ahí estaba el cuerpo de él en una bolsa”.

¿Cuál fue la dolorosa revelación de la mamá de B-King sobre su hijo?

Adriana reveló cómo eran sus días junto a B-King cuando este continuaba con vida, pues mencionó que el joven era muy cariñoso y lleno de alegría. Recordó entre lágrimas las veces que le mencionaba lo mucho que la amaba mientras acompañaba sus frases con besos al aire.

