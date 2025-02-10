Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mamá de B-King compartió emotivo video del cantante previo a su muerte

La madre de B-King sorprendió al compartir un inesperado video de B-King antes de ser hallado sin vida en México.

El emotivo recuerdo que compartió la madre de B-King previo a su adiós
El video que la mamá de B-King publicó antes de su trágica partida. (Foto Canal RCN).

La muerte de Bayron Sánchez y Regio Clown en territorio mexicano continúa causando conmoción, pues mientras las investigaciones para dar con los responsables de este atroz hecho sus familiares viven el duelo de sus pérdidas. Recientemente, la madre de B-King compartió un emotivo video de su hijo que causó conmoción en redes sociales.

¿Cuál fue el video que la mamá de B-King compartió antes de su muerte?

Haciendo uso de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Adriana Salazar, madre de B-King, compartió un emotivo video del joven artista que posteriormente fue reposteado por su hermana, Stefanía Agudelo.

B-King en entrevista en Buen día Colombia.
Mamá de B-King habló por primera vez tras el fallecimiento de su hijo. Foto | Canal RCN.

En el audiovisual, grabado antes de la muerte del cantante, se observa a B-King bailando y cantando con gran alegría mientras era grabado por alguien más. Junto al video, la madre del artista destacó que esa era la verdadera esencia de su hijo y por la que siempre sería recordado.

De igual manera, expresó su deseo de que su hijo, de apenas 31 años, brillara en el cielo con la misma energía con la que vibró en vida.

“Esa era tu esencia. Brilla en el cielo, mi vida”, escribió Adriana Salazar junto al video que dejó al descubierto el lado más alegre y auténtico de B-King, recordado ahora por sus seguidores con gran nostalgia.

¿Madre de B-King presentía la muerte de su hijo?

En una reciente entrevista con el pódcast Más Allá del Silencio, Adriana Salazar rompió el silencio sobre la trágica muerte de su hijo, B-King, en territorio mexicano. Allí también dejó ver su desconfianza hacia Regio Clown, quien igualmente fue hallado sin vida.

B-King en entrevista en Buen día Colombia.
Esto dijo la mamá de B-King tras el fallecimiento de su hijo. Foto | Canal RCN.

Según relató, su hijo no conocía al DJ que llevaba varios años viviendo en México. Sin embargo, al verlo tan motivado por viajar, decidió no advertirle sobre un mal presentimiento que tuvo al observar las fotos de esta persona.

“Cuando yo vi a Regio, sentí algo, como que no me gustó mucho, tuve una corazonada”, confesó Salazar, asegurando que siempre procuraba proteger a su hijo.

Con evidente dolor, Adriana Salazar reiteró que ese presentimiento quedó grabado en su memoria y hoy lo recuerda como una de las señales que nunca se atrevió a compartir con B-King.

