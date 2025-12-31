Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Maluma habla de la fuerte personalidad de su hija Paris

Maluma abrió su corazón al hablar sobre cómo la paternidad ha cambiado su manera de vivir, pensar y proyectar su legado junto a su hija Paris.

Sharik Guzmán
Maluma confesó cómo su hija Paris cambió su forma de ver la vida y la música.
Maluma atraviesa uno de los momentos más transformadores de su vida. Más allá de los escenarios, las giras y los éxitos musicales, el artista colombiano ha encontrado una revolución silenciosa pero profunda en su hogar.

Su hija Paris, fruto de su relación con Susana Gómez, se ha convertido en el centro de sus reflexiones, emociones y aprendizajes, a sus apenas poco más de un año de vida, la pequeña ya deja ver un carácter que tiene sorprendido incluso a su famoso papá.

¿Cómo ha cambiado Maluma desde que se convirtió en papá?

La paternidad no solo llegó para modificar rutinas, sino para replantear la manera en la que Maluma ve el mundo, el cantante ha reconocido que, desde el nacimiento de Paris, su perspectiva frente a la vida, su profesión y hasta el contenido que consume y produce ha evolucionado.

Maluma aseguró que desde el nacimiento de Paris ha replanteado su visión personal y artística.
La llegada de su hija trajo consigo una madurez emocional que se refleja en su discurso actual, mucho más introspectivo y responsable, sin perder su esencia cercana y auténtica.

¿Por qué Paris ha llamado tanto la atención por su personalidad?

Aunque apenas comienza a descubrir el mundo, Paris ya deja claro que tiene una forma muy definida de expresarse, según ha contado Maluma, la niña combina dulzura con un carácter firme que se hace notar incluso sin palabras.

Su papá, lejos de idealizarla como una niña siempre complaciente, reconoce que su hija tiene temple, seguridad y una manera muy clara de marcar límites, esa personalidad fuerte, lejos de preocuparlo, lo llena de admiración y ternura.

¿Qué aprendizajes le ha dejado a Maluma esta nueva etapa personal?

Esta experiencia no solo ha impactado su rol como padre, sino también su crecimiento personal, Maluma ha sido abierto al hablar de su proceso interno, de sus reflexiones sobre la salud mental y de cómo hoy prioriza la autenticidad y el propósito sobre la validación externa.

Maluma coincidió con Dulce María en las tribunas. Ambos comparten su amor por Atlético Nacional
Maluma reflexiona sobre su pasado y su legado tras convertirse en papá. AFP: MARTIN BERNETTI

Incluso ha imaginado conversaciones futuras con su hija, pensando en cómo explicarle canciones de su pasado y cómo responder desde un lugar más consciente.

Paris, con su fuerte personalidad y presencia silenciosa, se ha convertido en su mayor maestra, y aunque aún no habla con palabras completas, su forma de ser ya está dejando huella en la vida de uno de los artistas más importantes de la música latina.

