Maluma e Higuita protagonizan divertido video a cabello y fans reaccionan

Un video publicado en redes sociales durante la temporada decembrina captó la atención de miles de usuarios y volvió a poner en conversación a dos figuras reconocidas de Colombia.

El cantante paisa Maluma y el exfutbolista René Higuita aparecieron juntos en una grabación informal, disfrutando de una tarde a caballo.

La escena, compartida por Higuita, mostró un momento de esparcimiento lejos de los escenarios musicales y las canchas, y generó múltiples reacciones entre seguidores de ambos.

El clip fue acompañado por un mensaje con tono humorístico relacionado con las tradiciones de diciembre. Aunque se trató de un contenido breve, fue suficiente para despertar comentarios y destacar la relación de amistad que ambos han mantenido con el paso de los años.

¿Cuál es el video viral de Maluma e Higuita?

El video se originó a partir de un encuentro casual entre el artista paisa y el exarquero, quienes han coincidido en diferentes espacios a lo largo del tiempo. En esta ocasión, decidieron compartir una actividad recreativa en un entorno campestre, alejados de compromisos profesionales.

La grabación no respondió a una campaña promocional ni a un proyecto conjunto. Por el contrario, mostró a ambos en un contexto cotidiano, montando a caballo y conversando de manera relajada.

El mensaje que acompañó la publicación reforzó ese tono informal. La referencia a las costumbres decembrinas y el uso del humor hicieron que el video conectara con la audiencia, que lo interpretó como una muestra de cercanía.

¿Qué hicieron Maluma y René Higuita en Navidad?

Tardecita de diciembre hoy no se armó el pesebre pero si la pesebrera, José René y Juan Luis

Las reacciones en redes sociales fueron mayoritariamente positivas. Los seguidores destacaron la buena energía del encuentro y celebraron ver a dos referentes colombianos compartiendo fuera de sus respectivos ámbitos profesionales.

René Higuita. Foto | Canal RCN.

Comentarios relacionados con el orgullo nacional, el humor del mensaje y la naturalidad del video se repitieron en la publicación.

Algunos usuarios resaltaron la trayectoria de Higuita como figura histórica del fútbol colombiano, mientras que otros mencionaron la carrera internacional de Maluma.