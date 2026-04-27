Maleja Restrepo rompe el silencio sobre angustiante momento que vivió: “Dios mío santísimo”

La creadora de contenido Maleja Restrepo generó preocupación entre sus seguidores luego de mostrar en redes sociales que su vivienda terminó inundada tras las fuertes lluvias registradas en La Calera.

Maleja Restrepo vive momento de angustia por inundación en su casa (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

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¿Qué dijo Maleja Restrepo sobre la inundación en su casa?

A través de sus historias de Instagram, Maleja explicó lo que ocurrió y cómo vivió el momento.

Según relató, la emergencia se produjo porque las canales de desagüe no lograron soportar la cantidad de agua que cayó durante la lluvia.

La presentadora detalló que, además del alto volumen de agua, las canaletas tenían residuos acumulados, lo que impidió el paso normal del flujo y provocó que el agua se represara y terminara entrando a la casa.

“Sobrevivimos a una gran inundación. El agua que cayó ayer, yo nunca había visto tanta agua en mi vida. ¿Por qué nos inundamos? Porque las canales no daban abasto, llegaba tanta agua [...] Y fuera de eso, me imagino que las canales estaban suciecitas o tenían hojas [...] Entonces esto hacía que el agua no pudiera pasar bien”

Maleja contó que se encontraba sola en ese momento y que todo ocurrió de manera inesperada. Explicó que, tras salir de bañarse, se encontró con varias zonas de su hogar completamente inundadas, lo que la obligó a reaccionar rápidamente para sacar el agua.

“Yo estaba acá sola [...] me acababa de duchar [...] cuando yo salgo y estos cuartos estaban con un nivel de agua que yo decía oh por Dios”

También destacó que, afortunadamente, su vivienda no sufrió daños mayores gracias a ciertas características, como el tipo de piso y la altura de algunos muebles. Sin embargo, reconoció que la situación pudo haber sido mucho más grave.

Durante el momento, Maleja compartió varios videos que le envió a su pareja, Tatán Mejía, en los que mostraba el estado de la casa, las canaletas colapsadas y su preocupación por lo que estaba ocurriendo.

En los clips, se le escucha describiendo el nivel del agua y tratando de identificar el origen del problema, evidenciando el susto que vivió al enfrentarse sola a la situación.

“Estoy completamente inundada [...] Dios mío santísimo [...] Casi me mato amor [...] Mira el patio [...] Esto está completamente tapado, se represa el agua en esta rejita que va acá que ya quité”

¿Cómo reaccionaron las redes ante la inundación de Maleja Restrepo?

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Tras hacer pública la situación, los seguidores de Maleja no tardaron en reaccionar. Muchos le enviaron mensajes de apoyo y preocupación, destacando lo angustiante que debió ser vivir ese momento sin compañía.

La influenciadora, por su parte, aprovechó para expresar su deseo de que otras personas también se encontraran bien tras lo ocurrido, mostrando empatía con quienes pudieron verse afectados por las condiciones climáticas.