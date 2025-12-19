Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Maleja Restrepo derritió de ternura con dedicatoria para su hija Macarena en su cumpleaños

Maleja Restrepo conmovió a todos al celebrar el cumpleaños de su hija menor Macarena.

Gisseth Beltrán García

La presentadora y actriz Maleja Restrepo dedicó emotivas palabras a su hija menor Macarena tras cumplir ocho años de edad.

¿Cómo celebró Maleja Restrepo el cumpleaños de su hija Macarena?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, compartió un video en el que mostró tiernas imágenes de lo que ha sido su vida junto a la pequeña.

maleja restrepo celebrando el cumpleaños de su hija menor

En las instantáneas mostró desde su nacimiento hasta la actualidad dando a conocer lo importante que ha sido la niña para ella.

La caleña decidió compartir las imágenes al ritmo de la canción "Para Siempre" de la artista dominicana Kany García.

Además, aprovechó para dedicarle amorosas palabras tras cumplir un año más de vida.

"Se me metió una Camarena al alma. Feliz vida, felices 8 años Macarena Alegría. Naciste el 18 de Diciembre a las 8:00 p. m, y fui inmensamente feliz de ser tu lugar seguro durante 35 semanas. Ojalá pueda seguir siéndolo durante toda tu existencia", escribió.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el cumpleaños de Macarena?

Luego de su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde las llenaron de halagos por la gran relación que tienen de madre e hija; además de felicitar a la niña y destacar su gran personalidad.

Maleja restrepo dedica palabras a su hija macarena

Muchos le agradecieron a Maleja por permitirles mostrar gran parte de cómo es la pequeña, pues se han vuelto fieles seguidores de ella y sus ocurrencias, pues varios han resaltando que heredó lo extrovertida de su madre.

Por su parte, Tatán Mejía compartió un carrusel con fotos de la niña y agregó: "feliz cumple alegría de mi vida".

Por ahora, los influenciadores siguen disfrutando de su familia y de estas fechas tan importantes juntos, mostrando algunos detalles de su estilo de vida en redes sociales con sus fanáticos que tanto les gusta saber de ellos.

Asimismo, siguen trabajando en sus respectivos proyectos, entre ellos su podcast, con el que han estado teniendo gran acogida entre el público y en el que hablan sin tapujos sobre diferentes temas de pareja, dando a conocer algunos detalles de cómo es su matrimonio.

