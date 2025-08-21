Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mafe Walker asegura que Cartagena será el centro de un fenómeno cósmico: "un portal"

Mafe Walker afirmó que, estos días, en Cartagena se abrirá un portal energético conectado con seres de otras dimensiones.

Mafe Walker establece comunicación telepática con naves extraterrestres
Mafe Walker asegura recibir mensajes telepáticos de naves alienígenas. (Foto del Canal RCN)

Mafe Walker afirma estar recibiendo información telepática de naves alienígenas a pocos kilómetros de la Tierra y asegura que los contactos se llevarán a cabo al finalizar esta semana en Cartagena, Colombia.

¿Qué mensajes y coordenadas recibe Mafe Walker?

Mafe Walker han llamado la atención en redes sociales porque sostiene que los extraterrestres le envían mensajes de manera constante, los cuales interpreta como señales que anticipan un contacto más directo en los próximos días.

De acuerdo con la creadora de contenido, las naves le transmiten coordenadas y códigos que ella está “descodificando” desde Cartagena. Walker sostiene que esta información no llega de manera convencional, sino mediante comunicación telepática, que, según explica, proviene de un vínculo energético con civilizaciones de otros planos.

“Mis amores, soy contactada… Las naves desde el comando, telepáticamente, se comunican conmigo”, afirmó.

Según la influencer, las coordenadas que recibe apuntan directamente a la ciudad amurallada como punto de llegada de los visitantes interplanetarios. También agregó que en esa zona se formará un vórtice de energía que, en sus palabras, facilitaría un contacto más cercano y claro con las naves extraterrestres.

¿Cuándo se esperan los contactos más fuertes según Mafe Walker?

La creadora de contenido aseguró que el jueves y viernes serán los días clave, porque en ese momento la comunicación con las naves sería más fuerte. Según dijo, durante esas jornadas podrá recibir con más claridad los códigos y mensajes.

La influencer Mafe Walker afirma que mantiene comunicación con naves extraterrestres.
Mafe Walker afirma que naves extraterrestres se encuentran cerca. (Foto de Freepik)

No obstante, hasta ahora no hay evidencia científica que respalde estas afirmaciones, lo que ha abierto un debate en redes y medios: mientras algunos seguidores muestran interés, expertos señalan que no existen pruebas que confirmen la llegada de naves a Cartagena ni la comunicación telepática descrita por Walker.

¿Quién es Mafe Walker?

Mafe Walker es una influencer que alcanzó gran visibilidad en redes sociales tras participar en La Casa de los famosos 2024 y asegurar que puede comunicarse con extraterrestres a través de un “idioma galáctico” compuesto por sonidos y vibraciones.

Mafe Walker dice que recibe mensajes telepáticos de naves alienígenas cercanas a la Tierra
Mafe Walker asegura recibir mensajes de naves extraterrestres vía telepatía. / (Foto del Canal RCN)

Ella se define como un “portal entre dimensiones” y afirma que cualquier ser humano puede desarrollar el don de la comunicación telepática con otras razas, aunque no siempre esté activado.

En plataformas como TikTok e Instagram ha reunido miles de seguidores gracias a los videos donde interpreta lo que denomina códigos energéticos o mensajes interplanetarios. El debate que despierta la ha llevado a ser tendencia constante en plataformas sociales.

