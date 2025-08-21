Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García muestra su entrenamiento previo al ring con Karely Ruíz, ¿cómo ha sido su avance?

A través de redes sociales, Karina García ha revelado cómo se ha preparado físicamente para el combate con Karely Ruíz.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Karina García
¿Cómo han sido los entrenamientos de Karina García? | Foto: Canal RCN

Karina García se ha convertido en una de las creadoras de contenido digital más distinguidas del país y adquirió un importante reconocimiento al ser una de las participantes de La casa de los famosos Colombia donde construyó un especial vínculo con el cantante Altafulla, ganador de la segunda temporada.

Además, el nombre de Karina se ha convertido en tendencia en los últimos meses al confirmar el enfrentamiento cara a cara que tendrá con la influenciadora mexicana Karely Ruíz durante el Stream Fighter 4.

¿Cómo se ha preparado Karina García para su próximo ring con Karely Ruíz?

Recientemente, Karina García ha compartido a través de las historias en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, varios acontecimientos de su vida, en especial sobre el progresivo entrenamiento que ha tenido de cara a su próximo ring con Karely Ruíz.

Karina García
Así se ha entrenado Karina García para su próximo ring con Karely Ruíz. | Foto: Canal RCN

En el último video publicado por Karina, se evidencia que se ha preparado con disciplina para el enfrentamiento con Karely Ruíz, pues busca demostrarle a sus seguidores que la constancia será primordial para destacar el día del torneo deportivo.


Por su parte, Karina ha generado una ola de comentarios a través de las diferentes redes sociales por parte de los internautas, quienes han manifestado sentirse orgullosos de ver su progreso y del trabajo que ha realizado junto a su entrenador.

¿Dónde y cuándo será el enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruíz?

Desde luego, toda la comunidad de ambas influenciadoras ha estado pendiente de sus entrenamientos y se encuentra a la espera de este importante combate, el cual será el próximo 18 de octubre en la ciudad de Bogotá. Además, este torneo es encabezado por el streamer colombiano WestCol.

Karina García
¿Cuándo será el ring de Karina García y Karely Ruíz? | Foto: Canal RCN

¿Qué ha dicho Karely Ruíz tras próximo enfrentamiento con Karina?

Cabe destacar que el nombre de Karely Ruíz también ha resonado en redes sociales, especialmente por sus recientes declaraciones hacia Karina García, revelando que dará lo posible durante el torneo y expresó las siguientes palabras:

“No importa, porque yo voy a ir a arrancar extensiones", señaló Karely recientemente en sus historias de Instagram.

Mientras tanto, Karina continúa enfocada en su proceso de entrenamiento, reforzando su preparación física con dedicación. La expectativa por este enfrentamiento crece con el paso de los días al convertirse en uno de los “rings” más esperados del año.

