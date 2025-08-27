Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Madre de Yina Calderón presentó oficialmente a su novio: ¿fama o amor?

La madre de Yina Calderón reveló que lleva dos meses de relación con un joven creador de contenido.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Merly Ome y Yina Calderón
¿Quién es el novio de la madre de Yina Calderón? | Fotos: 'Buen Día, Colombia'

En las últimas semanas, el nombre de Yina Calderón se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras el anuncio que realizó su madre llamada Merly Ome al presentar públicamente a su nuevo novio.

¿Quién es el nuevo novio de la madre de Yina Calderón?

Es clave mencionar que miles de internautas han compartido una ola de comentarios a través de las redes sociales al descubrir quien es la pareja sentimental de la madre de Yina Calderón.

Merly Ome
Este es el nuevo novio de la madre de Yina Calderón. | Foto: Buen Día, Colombia

Sin duda, el nuevo novio de Merly Ome es un joven hombre que se hace llamar como ‘El Cejas Guzmán’, quien es un creador de contenido digital y comparte en sus redes sociales varios “sketches” de bailes virales en la plataforma oficial de TikTok donde cuenta con más de 25 mil seguidores.

Recordemos que, Merly Ome sorprendió a todos sus seguidores en una transmisión en vivo al presumir la relación que tiene con su novio. Desde que confirmaron su relación, la madre de Yina ha recibido una ola de críticas al tratarse de un supuesto “interés”. Sin embargo, ambos aclararon que su amor es real.

Así también, Merly presentó oficialmente a su novio mediante una transmisión en directo en su cuenta oficial de TikTok, donde revelaron que llevan dos meses de relación y están sumamente enamorados y su novio expresó las siguientes palabras:

“Bueno mis cejitas, quiero decirles que hoy estamos celebrando dos meses de estar juntos. La verdad, Merly es una gran persona”, añadió ‘El Cejas Guzmán’.

¿Por qué a Yina Calderón no le gustó que su madre tenga novio?

Hace unas semanas, Yina Calderón opinó mediante una de sus transmisiones en directo que está atravesando por un complicado momento con su madre, en especial, desde que se enteró de la noticia de que tiene un nuevo novio, quien aparentemente le lleva varios años de diferencia.

Yina Calderón
¿Qué opina Yina Calderón del novio de su madre? | Foto: Canal RCN

Además, Yina confesó que está en desacuerdo por la relación de su madre con ‘El Cejas Guzmán’ a raíz de que piensa que está con ella por adquirir “fama” y no cree que la quiera de verdad. Así también, uno de sus comentarios más resonados se trató acerca de las preferencias sentimentales del hombre, pues la influenciadora no cree que le gusten a su totalidad las mujeres.

