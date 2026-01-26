Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Luto en la televisión colombiana! Murió el reconocido actor Salvo Basile

La televisión colombiana se viste de luto tras el fallecimiento del actor Salvo Basile a sus 85 años.

murio el actor salvo basile
Murió el actor Salvo Basile/Mañana Express

El reconocido actor y productor Salvo Basile falleció a sus 85 años en Cartagena, ciudad en la que residía desde hace varios años.

¿De qué murió el actor Salvo Basile?

El italiano, que contaba con nacionalidad colombiana luego de que llegar a vivir al país en 1968, se convirtió en un gran amante de la cultura y el arte de nuestro país.

salvo basile fallece

En Mañana Express, programa matutino del Canal RCN, se confirmó el lamentable fallecimiento del actor, sin darse detalles sobre las causas de su deceso.

Tras darse a conocer la noticia, miles de fanáticos y colegas del actor reaccionaron en redes sociales dándole el sentido pésame a la familia y expresando sus condolencias en este momento tan difícil para ellos; además de destacar el gran legado que dejó en la televisión colombiana.

Por ahora, se desconocen detalles de las exequias, pero se espera que su familia pueda dar a conocer dichos detalles para que sus seguidores puedan darle el último adiós.

Su talento siempre será recordado por sus admiradores que han llenado las redes sociales de mensajes de cariño hacia el actor, destacando lo mucho que lo extrañarán en la pantalla chica y agradecen por todo lo que hizo por el cine colombiano.

¿Quién era el actor Salvo Basile?

El actor llegó a Colombia para participar en una película y desde entonces se enamoró del país, en especial de Cartagena, por lo que, terminó mudándose.

actor salvo basiel murio

El italiano no solo se desempeñó como actor en exitosas producciones como "Las Noches de Luciana", "Café, con aroma de mujer", "Pobre Pablo", "Azúcar", entre otras; sino que también fue asistente de dirección y productor ejecutivo en varias películas.

Además, por más de 20 años hizo parte de la junta directiva del Festival de Cine y Televisión de Cartagena, donde desde su rol de vicepresidente adelantó gestiones para diferentes festivales en el área a nivel nacional.

Desde SuperLike Canal RCN lamentamos con profunda tristeza la dolorosa partida del actor y acompañamos a su familia en este momento recordando y exaltando el legado que dejó para la televisión colombiana.

