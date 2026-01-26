La Segura mostró su figura tras su reciente intervención

La influenciadora La Segura reveló a sus millones de fanáticos cómo quedó luego de la reciente intervención que se hizo para mejorar su apariencia física.

¿Cuándo se operó La Segura?

En octubre del 2025, la influenciadora La Segura se sometió a varios procedimientos para cambiar su imagen luego de lo mucho que cambió su aspecto por su parto de su hijo Lucca, fruto de su matrimonio con el creador de contenido Ignacio Baladán.

La influenciadora, que siempre ha sido muy abierta, con sus intervenciones estéticas, mostró a sus seguidoras los cambios que decidió hacerse en su cuerpo.

Sin embargo, desde entonces siempre se ha mostrado con fajas o ropa que cubría totalmente su figura.

Recientemente, decidió enseñar a sus admiradores el resultado y enseñar cómo quedó.

¿Cómo luce ahora La Segura tras su intervención?

La caleña compartió a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, un video en el que se dejó ver luciendo su abdomen frente al espejo.

En la grabación se ve a la influenciadora posando con ropa deportiva frente al espejo enseñando lo bien que va su recuperación.

"Así vamos, el detox que ando haciendo me tiene más desinflamada", agregó.

Tras su revelación, logró miles de reacciones de los fanáticos que destacaron lo bien que quedó, cuánto cambió y elogiando su nueva apariencia. Otros no tardaron en criticarla y juzgar sus decisiones.

Cabe destacar que, la creadora de contenido confesó a sus seguidores que pronto le gustaría hacerse otras intervenciones, pero no tiene definido nada todavía.

Por ahora, la influenciadora continúa disfrutando de sus cambios y de su nueva etapa como madre de su hijo Lucca, quien suele acaparar todas las miradas cada vez que lo muestra en sus redes sociales.

Recordemos que, el pequeño nació el pasado 12 abril, fecha desde que dieron a conocer al bebé públicamente.

La Segura continúa también entreteniendo a sus millones de fanáticos con su contenido en redes sociales de estilo de vida, maternidad, tips de belleza, humor, entre otros, que tanto suele cautivar a sus admiradores.