¡Luto en el periodismo y la fotografía! Falleció famoso fotógrafo que redefinió toda una era

Martin Parr era un famoso y aclamado fotógrafo británico que había conquistado a su audiencia gracias a la forma en que plasmaba a la sociedad y al buen sentido del humor que lo caracterizaba. El talentoso hombre falleció y la noticia se dio este domingo 7 de diciembre, hecho que, para muchos, marca el fin de una era por todo su legado y el estilo que reveló.

Martin, de acuerdo con lo comunicado por su familia, tenía un cáncer que le detectaron hace 4 años y finalmente falleció a la edad de 73.

¿Cómo fue la vida y obra del fotógrafo fallecido, Martin Parr?

Nació en 1952 en Epsom, Inglaterra y, desde muy pequeño, desarrolló su interés por la fotografía gracias a su abuelo, quien le enseñó a revelar imágenes. Estudió fotografía en el Politécnico de Manchester entre 1970 y 1973 y, durante sus primeros años, se dedicó a retratar comunidades del norte de Inglaterra en blanco y negro, con una mirada social centrada en la vida de la clase trabajadora. Estas primeras obras ya mostraban su interés por lo cotidiano y por los contrastes de la sociedad.

En la década de los años ochenta, dio un giro decisivo a su carrera al adoptar la fotografía en color, inspirado por autores como William Eggleston y Stephen Shore. Este cambio marcó el nacimiento del estilo por el que hoy es mundialmente reconocido: colores intensos, uso del flash y una mirada crítica, irónica y directa sobre la realidad. En 1994 ingresó a la prestigiosa agencia Magnum Photos, de la que más tarde fue presidente entre 2013 y 2017, consolidando así su posición como uno de los grandes fotógrafos documentales del mundo.

¿Por qué Martin Parr fue tan importante en el mundo de la fotografía y el periodismo?

Su obra se caracterizó por retratar con humor y crudeza temas como el turismo, el consumismo, la cultura de masas y las diferencias de clase. Parr observaba lo ordinario, lo exagerado y lo absurdo de la vida moderna, convirtiendo escenas comunes en imágenes cargadas de significado. Sus fotografías no idealizaban la realidad, sino que la mostraban tal como es, muchas veces de forma incómoda, pero siempre provocadora.

Las fotografías de Martin Parr no idealizaban la realidad, sino que la mostraban tal como es | Photo by JOEL SAGET / AFP.

Entre sus trabajos más importantes se destacan The Last Resort (1986), una serie sobre veraneantes de clase trabajadora que revolucionó la fotografía documental en color; Small World, donde retrata el turismo global; y Common Sense, una crítica directa al consumismo. También desarrolló proyectos como Think of England, en los que analiza la identidad británica desde una mirada satírica y social. A lo largo de su carrera publicó más de 120 fotolibros y realizó exposiciones en los principales museos del mundo.

Además de su trabajo como fotógrafo, Parr fue un gran promotor de la historia de la fotografía. Fue coautor de The Photobook: A History, y en 2017 creó la Martin Parr Foundation, dedicada a preservar y difundir la fotografía contemporánea. En 2020 fue condecorado con la Orden del Imperio Británico por su aporte a la cultura visual.