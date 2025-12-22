Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W sorprendió al mostrar sus cejas “tatuadas”: así luce ahora

Luisa Fernanda W compartió con sus seguidores el resultado de un procedimiento estético en sus cejas.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Luisa Fernanda W se “tatuó” las cejas: así quedó la influenciadora
Luisa Fernanda W se “tatuó” las cejas: así quedó la influenciadora. (Foto Canal RCN).

Luisa Fernanda W volvió a sorprender a sus seguidores al revelar un inesperado cambio en su rostro. La influenciadora mostró el resultado de haberse “tatuado” las cejas y las reacciones no se hicieron esperar.

¿Luisa Fernanda W se tatuó las cejas?

El pasado domingo 21 de diciembre, Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales el resultado final de sus más recientes retoques estéticos en el rostro. La creadora de contenido paisa se mostró completamente emocionada y aseguró que el resultado se veía bastante natural.

El nuevo look de Luisa Fernanda W tras “tatuarse” las cejas no pasó desapercibido
El nuevo look de Luisa Fernanda W tras “tatuarse” las cejas no pasó desapercibido. (Foto Canal RCN).

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Luisa Fernanda mostró parte del procedimiento, el cual consiste en un sombreado que busca dar un aspecto maquillado sin necesidad de estarlo.

“¿Me tatué las cejas? Sí y no, me hice cejas ultra. Esta es una nueva técnica espectacular, dura aproximadamente ocho meses y lo que hace es definir las cejas, darles volumen y simetría, logrando un acabado súper natural. Es un sombreado muy sutil, entonces las cejas se ven maquilladas, pero naturales”, explicó.

Además, la influenciadora también optó por un lifting de pestañas, un procedimiento que ayuda a levantar y rizar las pestañas de forma natural mediante moldes de silicona y productos no invasivos.

Luisa destacó que quedó satisfecha con los resultados, asegurando que tanto sus cejas como sus pestañas lograron realzar su mirada de forma natural, un cambio que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

“Me encantó, los ojos se me ven divinos, me realzó por completo la mirada”, expresó Luisa.

¿Cómo reaccionaron los internautas al nuevo procedimiento estético de Luisa Fernanda W?

Tras revelar el resultado de un nuevo procedimiento en su rostro, la creadora de contenido generó una ola de comentarios entre los internautas, quienes reaccionaron de diversas maneras ante el cambio que rápidamente se volvió tema de conversación.

De eta manera, comentarios como: “Le quedaron hermosas, se ven súper naturales”, “Pensé que era maquillaje, no se nota nada artificial”, “No parece tatuaje, se ven muy sutiles”, fueron algunos de los que destacaron.

Luisa Fernanda W presumió el resultado de su nuevo diseño de cejas
Luisa Fernanda W presumió el resultado de su nuevo diseño de cejas. (Foto Canal RCN).
