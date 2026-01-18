Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W reaccionó a críticas tras responder a polémico comentario de Robinson Díaz

La influenciadora Luisa Fernanda W aclaró controversia con el actor Robinson Díaz y explicó sus palabras.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Luisa Fernanda W y Robinson Díaz
Luisa Fernanda W habló tras polémico comentario de Robinson Díaz/AFP: Jason Koerner/Canal RCN

La influenciadora Luisa Fernanda W reaccionó luego de dividir opiniones en redes sociales tras responderle al actor Robinson Díaz luego de que atacara a los creadores de contenido.

¿Por qué se generó debate entre Robinson Díaz y Luisa Fernanda W?

El actor concedió una entrevista en la que dio su opinión sobre los influenciadores que generó bastante debate en las plataformas digitales tras volverse viral recientemente.

"Estamos plagados de influencers, un poco de idi*tas que quieren ser famosos, pero no tienen nada, mérito, talento (...) siento que las personas que van a tener éxito es porque tienen algo que contarle a los demás", dijo.

Luisa Fernanda W le respondió tras comentar una publicación, sin embargo, varios internautas opinaron al respecto algunos a favor del actor y otros defendiendo a la paisa.

polemica de luisa fernanda w y robinson diaz

Tras la cantidad de opiniones divididas, Luisa Fernanda W decidió dedicar un video explicando sus palabras.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W tras la polémica con Robinson Díaz?

Por medio de sus cuentas oficiales aclaró que su opinión no es contra del actor, pues admira bastante su trabajo.

"A mí Robinson Díaz me parece espectacular, amo su carrera como actor y lo admiro muchísimo, pero ya que se abrió esta conversación, quiero dar mi opinión", dijo.

luisa fernanda w responde a robinson diaz

La paisa señaló que no le parece justo dicha percepción, pues entiende que hay varios influenciadores que no hacen bien su labor, pero hay otros que sí son bastante comprometidos con una industria que genera bastante dinero y empleo a nivel mundial.

"Las industrias creativas no compiten, se complementan (...) El problema no es el medio. El problema es cómo se usa. Hablemos desde el respeto y con criterio", agregó.

Por el momento, el actor Robinson Díaz no se ha pronunciado al respecto y miles de fanáticos siguen reaccionando sobre las declaraciones de ambos, donde cada uno siguen dando su respectivo punto de vista sobre el tema que suele ser tan controversial.

Mientras tanto, Luisa Fernanda W continúa entreteniendo a sus fanáticos con su contenido en redes sociales sobre moda, estilo de vida, maternidad, tips de belleza, reflexiones de vida y más.

