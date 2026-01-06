Luisa Fernanda W habla de una de sus intervenciones de belleza, ¿se arrepiente?

A través de una dinámica de preguntas y respuestas, Luisa Fernanda W abordó temas que suelen generar interés entre los internautas. La creadora de contenido se refirió a uno de los cambios estéticos que ha realizado y aclaró si, con el paso del tiempo, ha llegado a arrepentirse de esa decisión.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre el amor propio?

Al ser consultada sobre cómo fortalece su seguridad personal, Luisa Fernanda W afirmó que la base es el amor propio. Explicó que no se trata de sentirse perfecta, sino de conocerse, aceptarse y respetarse incluso en momentos de duda.

Destacó que es normal experimentar inseguridad en ocasiones; sin embargo, cuando una persona tiene claro quién es, qué no es y qué límites no está dispuesta a cruzar, esas sensaciones no permanecen por mucho tiempo.

“Claro que a veces hay dudas, es normal, sentir inseguridad en ocasiones, pero cuando tienes claro quién eres, qué no eres y qué ya no estás dispuesta a permitir, nada te perturba por mucho tiempo”, destacó.

Luisa Fernanda W habla sobre el amor propio / (Foto del Canal RCN)

La influenciadora señaló que la seguridad nace del autoconocimiento y de acciones como escucharse, establecer límites, mantener coherencia personal y dejar de buscar validación externa. En ese sentido, indicó que cuando una persona se elige todos los días, el entorno no influye en sus decisiones.

¿Luisa Fernanda W se arrepiente de haberse realizado alguna intervención de belleza?

Ante la pregunta sobre si se arrepiente de haberse realizado un cambio estético en su cuerpo, Luisa Fernanda W aseguró que no. Indicando que fue una decisión pensada y tomada para ella misma, y que no existe una única forma de amar el cuerpo.



Como recomendación general, expresó que este tipo de decisiones deben tomarse desde la claridad personal y no desde la inseguridad, ni con el objetivo de complacer a otras personas.

¿Qué procedimientos de belleza tiene Luisa Fernanda W?

Luisa Fernanda W ha hablado abiertamente sobre los procedimientos estéticos que se ha realizado con el tiempo. Entre los cambios que ha mencionado se encuentran intervenciones en su nariz y en el área del busto, además de un ajuste posterior relacionado con este último cambio.

Luisa Fernanda W habla de sus procedimientos de belleza / (Foto del Canal RCN y Freepik)

También ha explicado que ha recurrido a opciones no invasivas para el cuidado del rostro y, en el pasado, utilizó ácido hialurónico en los labios, procedimiento que posteriormente decidió retirar al no sentirse conforme con el resultado.

Por otro lado, ha desmentido especulaciones sobre otros procedimientos, aclarando que no ha realizado cambios adicionales más allá de los que ella misma ha confirmado públicamente.