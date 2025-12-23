Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W contó desde cuándo vive exclusivamente de las redes sociales

Luisa Fernanda W reveló desde qué momento logró vivir exclusivamente de las redes sociales y cómo ese paso marcó un antes y un después.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Luisa Fernanda W revela el momento exacto en que empezó a vivir solo de redes sociales
Luisa Fernanda W revela el momento exacto en que empezó a vivir solo de redes sociales. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora colombiana Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores al revelar el momento en el que comenzó a vivir exclusivamente de los ingresos obtenidos por la creación de contenido en redes sociales. La confesión dejó al descubierto cómo dio inicio al camino que hoy la consolida como una de las figuras digitales más influyentes del país.

Artículos relacionados

¿Cuándo comenzó Luisa Fernanda W a vivir únicamente de sus redes sociales?

Durante una dinámica de preguntas realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Luisa Fernanda W reveló uno de los misterios que rodeaban su rol como creadora de contenido en redes sociales: en qué momento comenzó a vivir 100 % de los ingresos generados por medio de esto.

Luisa Fernanda W abre su corazón y revela cuándo sus redes se volvieron su ingreso principal
Luisa Fernanda W abre su corazón y revela cuándo sus redes se volvieron su ingreso principal. (Foto Canal RCN).

Antes de entrar en materia, la influenciadora hizo un llamado a los internautas, especialmente a aquellos que están iniciando en el mundo de la creación de contenido para que no compararan su proceso con el de ella, pues cuando inició había pocas personas que se desenvolvían en este campo.

Artículos relacionados

“Cuando yo empecé haciendo redes éramos muy poquitos, entonces yo empecé con los videos cortos en Vine, y en Instagram, y cuando empecé a hacerlo en Instagram eso fue un boom”

La creadora de contenido mencionó que a los tres meses comenzó a ver buenos ingresos por medio de esta práctica y que desde entonces este valor fue aumentando significativamente.

Luisa Fernanda W confiesa cuándo logró vivir exclusivamente de su contenido digital
Luisa Fernanda W confiesa cuándo logró vivir exclusivamente de su contenido digital. (Foto Canal RCN).

“Como a los tres o cuatro meses de estar haciendo redes empecé a generar muy buenos ingresos. Entonces a partir de ese momento yo seguí incrementando mis ingresos”.

Luisa también fue enfática en mencionar que no siempre era color de rosa, pues había meses en que los ingresos no eran tan buenos. Sin embargo, mencionó que ha sabido llevar las cosas con calma para sobrellevar los resultados de esta labor.

¿Cuándo inició Luisa Fernanda W en las redes sociales?

Luisa Fernanda W comenzó a crear contenido en redes sociales alrededor de 2012, cuando los videos empezaban a popularizarse en plataformas como Facebook e Instagram. Al principio experimentó con sketchs humorísticos sobre situaciones cotidianas y doblajes de fragmentos de películas. Con el tiempo, su estilo evolucionó y hoy en día se centra principalmente en moda y belleza.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luis Díaz hace un gesto con sus manos durante partido. Luis Díaz

Gera Ponce presumió por primera vez su pancita tras confirmarse su tercer embarazo

Gera Ponce, esposa de Luis Díaz, enterneció en redes sociales al posar a la cámara mostrando cómo avanza su embarazo.n

Gabriel Coronel reaccionó cuando le preguntaron por James Rodríguez Gabriel Coronel

Así reaccionó Gabriel Coronel, pareja de Daniela Ospina, cuando le preguntaron por James Rodríguez

Gabriel Coronel contó detalles inéditos de cómo empezó su relación con Daniela Ospina y dejó curiosa evasiva ante pregunta sobre James Rodríguez.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia - WestCol en la gala de los Latin Grammy. Yina Calderón

Yina Calderón lanzó fuerte advertencia a WestCol tras comentarios ofensivos en su contra

Yina Calderón estalló en contra de WestCol, luego de que este asegurara que sus seguidores no tienen dinero.

Lo más superlike

Excesos, estrés y poco descanso: así impacta la Navidad en el cuerpo y la mente. Salud

Esta es la clave para celebrar en diciembre sin agotarse, según expertos

Descubre por qué diciembre puede afectar tu salud y qué hábitos recomiendan los expertos para disfrutar la Navidad sin agotarte.

Alexa Torrex apoyo en La casa de los famosos Colombia Julián Trujillo

Alexa Torrex confesó que apoyaba a Julián Trujillo en la final de La casa de los famosos 2024

Falleció reconocida periodista deportiva Talento internacional

Luto en el periodismo: murió reconocida reportera deportiva y su esposo; su hijo de 3 años sobrevivió

Paola Jara enseña a su sobrina estrenando el piano de Emilia Paola Jara

Paola Jara muestra a su sobrina estrenando el piano de Emilia y revela su reacción

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn