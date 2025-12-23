Luisa Fernanda W contó desde cuándo vive exclusivamente de las redes sociales

La reconocida influenciadora colombiana Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores al revelar el momento en el que comenzó a vivir exclusivamente de los ingresos obtenidos por la creación de contenido en redes sociales. La confesión dejó al descubierto cómo dio inicio al camino que hoy la consolida como una de las figuras digitales más influyentes del país.

¿Cuándo comenzó Luisa Fernanda W a vivir únicamente de sus redes sociales?

Durante una dinámica de preguntas realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Luisa Fernanda W reveló uno de los misterios que rodeaban su rol como creadora de contenido en redes sociales: en qué momento comenzó a vivir 100 % de los ingresos generados por medio de esto.

Luisa Fernanda W abre su corazón y revela cuándo sus redes se volvieron su ingreso principal. (Foto Canal RCN).

Antes de entrar en materia, la influenciadora hizo un llamado a los internautas, especialmente a aquellos que están iniciando en el mundo de la creación de contenido para que no compararan su proceso con el de ella, pues cuando inició había pocas personas que se desenvolvían en este campo.

“Cuando yo empecé haciendo redes éramos muy poquitos, entonces yo empecé con los videos cortos en Vine, y en Instagram, y cuando empecé a hacerlo en Instagram eso fue un boom”

La creadora de contenido mencionó que a los tres meses comenzó a ver buenos ingresos por medio de esta práctica y que desde entonces este valor fue aumentando significativamente.

Luisa Fernanda W confiesa cuándo logró vivir exclusivamente de su contenido digital. (Foto Canal RCN).

“Como a los tres o cuatro meses de estar haciendo redes empecé a generar muy buenos ingresos. Entonces a partir de ese momento yo seguí incrementando mis ingresos”.

Luisa también fue enfática en mencionar que no siempre era color de rosa, pues había meses en que los ingresos no eran tan buenos. Sin embargo, mencionó que ha sabido llevar las cosas con calma para sobrellevar los resultados de esta labor.

¿Cuándo inició Luisa Fernanda W en las redes sociales?

Luisa Fernanda W comenzó a crear contenido en redes sociales alrededor de 2012, cuando los videos empezaban a popularizarse en plataformas como Facebook e Instagram. Al principio experimentó con sketchs humorísticos sobre situaciones cotidianas y doblajes de fragmentos de películas. Con el tiempo, su estilo evolucionó y hoy en día se centra principalmente en moda y belleza.