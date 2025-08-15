Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W confesó que no soportaba ciertos olores en el embarazo: ¿qué dijo de Pipe Bueno?

Luisa Fernanda W reveló que, en su segundo embarazo, hasta el olor de Pipe Bueno le incomodó. Estos síntomas presentó.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno
¿Por qué fue difícil el segundo embarazo para Luisa Fernanda W? | Foto AFP: Jason Koerner

Luisa Fernanda W se ha convertido en una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país al contar varios acontecimientos de su vida personal mediante redes sociales y sus años de vocación.

Además, la creadora de contenido ha sido tendencia recientemente al compartirles a sus seguidores una historia de vida acerca de los síntomas de embarazo que vivió antes de dar a luz a sus dos hijos llamados: Máximo y Domenic, fruto de su relación con Pipe Bueno.

Luisa Fernanda W habló sobre los olores durante su embarazo

Recientemente, Luisa Fernanda W compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 19 millones de seguidores, su historia personal acerca de los diferentes síntomas que tuvo durante sus dos embarazos.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno
¿Por qué fue difícil el segundo embarazo para Luisa Fernanda W? | Foto: Canal RCN

Uno de los detalles que más llamó la atención entre sus declaraciones fue la incomodidad que sintió con su pareja, Pipe Bueno, a raíz de los olores durante su segundo embarazo con Domenic y expresó las siguientes palabras:

“No les puedo explicar a ustedes en palabras lo difícil que fue mi segundo embarazo. A mí no me daba absolutamente nada de hambre. Todo me sabía mal. Le agarré horror a la cebolla y al ajo. Tanto así que hice una reunión seria en la casa y, les dije, que no volvieran a cocinar con estos dos ingredientes. Yo vomitaba todo el tiempo. También, me pasó con los olores y, me pasó con Pipe, cuando llegaba de sus grabaciones”, añadió Luisa Fernanda W.

Con base en esto, Luisa recordó que Pipe fue sumamente comprensivo ante la situación y la acompañó de la mejor manera durante ese proceso, siendo su gran compañero de vida.

¿Qué síntomas sintió Luisa Fernanda W durante su primer embarazo?

Sin duda, Luisa resaltó, durante el video, que su primer embarazo fue distinto al segundo, pues todo lo llevó con normalidad y, le encantaba que su suegra que cocinara, en especial, el arroz.

Luisa Fernanda W
Luisa Fernanda W recuerda cómo fueron sus embarazos. | Foto: Canal RCN

“Mis dos embarazos fueron tan distintos. El primero fue espectacular, me dieron muy pocos síntomas. Por ejemplo: ganas de comer dulce, en especial lo agridulce. Yo amaba el mango con sal y mucho limón. Además, solo me gustaba que mi suegra me hiciera el arroz y yo amaba que me cocinara arroz con huevo, papas fritas con salsa de tomate. Cuando Máximo nació, me fue muy bien”, detalló Luisa.

Desde luego, Luisa abrió su corazón con todos sus seguidores al recordar algunos de los síntomas que se pueden presentar durante el embarazo y, aclaró, que en muchas ocasiones, los "antojos" son normales durante todo el ciclo maternal.

